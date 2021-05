Iva Zanicchi, il Covid e la morte del fratello. La figlia Michela Ansoldi e l'amore per i nipoti Luca e Virginia

15 maggio 2021 a

Iva Zanicchi è uno dei volti più noti della musica e della televisione italiane. Classe 1940 è spesso ospiti di programmi televisivi e radiofonici. Oggi sarà a Tv Talk - in onda su Rai 3 a partire dalle ore 15 - e parlerà dalla tv al femminile di "Venus Club" alla sua carriera nel piccolo schermo, fino agli imprevisti che avvengono negli studi televisivi e che, spesso, hanno visto protagonista proprio lei, considerata una "regina" delle gaffe.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Attualmente è anche opinionisti del reality di Canale 5, L'Isola dei famosi. Della sua carriera musicale si sa tutto ormai, così come della sua appartenenza politica al centrodestra, a Forza Italia e al Popolo della Libertà in particolare, vista la storica amicizia con Silvio Berlusconi. E' stata anche deputata al parlamento europeo tra il 2008 e il 2014, anno in cui si è ritirata dalla politica. A gennaio ha avuto il Covid e ha subito una grave lutto con la morte del fratello, tre anni più giovane di lei. Una perdita estremamente dolorosa, anche perchè - come ha più volte raccontato - non ha potuto neanche vederlo. Proprio per questo lutto non ha voluto festeggiare neanche il compleanno del 18 gennaio, quando ha compiutio 81 anni, anche se ha detto di voler fare una grande festa in vista delle 90 candeline.

La Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967, che le ha dato due nipoti: Luca (1998) e Virginia (2003), con cui è legatissima. Dal 1986 è legata a Fausto Pinna, con cui non è sposata, anche se ha spesso rivelato che i due si sentono (e si chiamano) come "marito e moglie". Attualmente vive a Lesmo, in Lombardia. Oggi su Tv Talk ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera e scherzerà sopra alcune delle sue celebri gaffe.

