Ascolti tv venerdì 14 maggio Top Dieci batte l'Isola dei famosi: reality sotto il 17% di share

15 maggio 2021 a

a

a

Altro successo per Carlo Conti. Top Dieci, il programma in onda su Rai1, è stato infatti il programma più visto della prima serata televisiva di venerdì 14 maggio, con 3.270.000 spettatori e il 15.5% di share. Al secondo posto, L’Isola dei Famosi su Canale5, con 2.796.000 spettatori e il 16.7% di share. Per il reality un'altra flessione dopo il buon risultato di lunedì 10 maggio, quando aveva superato i 3 milioni. Al terzo posto, Quarto Grado su Rete4, con 1.648.000 spettatori e il 9% di share.

Isola dei famosi: in nomination Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Io vi troverò su Italia1 (1.753.000 spettatori, share 7.3%), Ncis su Rai2 (1.373.000 spettatori, share 5.4%), Lontano lontano su Rai3 (1.323.000 spettatori, share 5.4%), Fratelli di Crozza sul Nove (1.243.000 spettatori, share 5.1%), Propaganda Live su La7 (1.003.000 spettatori, share 5.8%), Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo su Tv8 (302.000 spettatori, share 1.4%).

Marisa Laurito e il matrimonio finito con Ciccio Cordova. Oggi il suo compagno è Pietro Perdini

Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno è stato scelto da 4.965.000 spettatori pari al 20%. Su Canale5 Striscia la Notizia ha raccolto una media di 4.086.000 spettatori con il 16.3%. Su Rai2 Tg2 Post ha fatto segnare 973.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Csi ha totalizzato 1.019.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Nuovi Eroi è stato visto da 1.394.000 spettatori (5.9%) e Un Posto al Sole da 1.763.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1.299.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.136.000 (4.5%) nella seconda. Su La7 infine Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha interessato 1.987.000 spettatori (8.1%). Intanto sabato 15 maggio è tutto pronto per la finale di Amici 2021. Maria De Filippi è già pronta a festeggiare un’annata di ascolti record: la media delle 8 puntate del serale fino alla semifinale è stata del 27.53% di share, pari a 5.746.000 spettatori.

Tosca D'Aquino e l'amore per il marito Massimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.