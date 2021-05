Bruno Vespa, la leggenda che sia figlio di Mussolini e il ristorante aperto in Puglia a Manduria

15 maggio 2021 a

Bruno Vespa è uno dei giornalisti e conduttori televisivi più conosciuti in Italia. Già direttore del Tg 1 negli anni Novanta, è stato l'ideatore del programma Porta a Porta, in onda dal primo aprile 1996 e attualmente in tre puntate a settimana, sempre in seconda serata.

Per tanto tempo è circolata la leggenda che fosse figlio di Benito Mussolini, visto che è nato a L'Aquila il 27 maggio 1944, da una donna che avrebbe lavorato nell'albergo di Campo Imperatore dove il Duce venne trasferito e tenuto prigioniero tra l'agosto e il 12 settembre 1943. Alla base di questa voce la somiglianza con il capo del fascismo, alimentata spesso anche dalla nipote del duce, Alessandra Mussolini, che spesso ha detto: "Bruno Vespa è tutto mio nonno, ha una caratteristica distintiva della famiglia Mussolini: il tratto dalla narice alla bocca. Prima o poi farà outing". Eppure Vespa ha sempre smentito sia che la madre abbia lavorato in quel posto, sia che i suoi genitori si sposarono il 24 luglio 1943, il giorno prima della caduta del fascismo e quindi prima della prigionia di Mussolini in Abruzzo. Vespa peraltro ha scritto numerosi libri sulla storia d'Italia, partendo sempre dal fascismo e dal suo fondatore ed è considerato una figura da sempre vicina o "compiacente" al centrodestra.

Riguardo la sua vita privata si sa che è sposato dal 1975 con il magistrato Augusta Iannini, già capo dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia e già membro dell'Autorità Garante della Privacy, da cui ha avuto i figli Federico, giornalista di Rtl 102.5 e Alessandro, avvocato d'affari. Oltre all'attività televisiva in Rai, e a quella saggistica, nel maggio di quest'anno, proprio pochi giorni fa. ha aperto un proprio ristorante denominato Santa Chiara a Li Reni in Puglia, a Manduria, come reso noto da un'articolo uscito il 4 maggio su Repubblica.

