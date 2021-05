Tv Talk, sabato 15 maggio nuova puntata su Rai 3: anticipazioni e ospiti

15 maggio 2021 a

a

a

Tv Talk torna oggi, sabato 15 maggio, su Rai 3 a partire dalle ore 15. Tanti gli ospiti di Massimo Bernardini nella puntata di questo sabato, di seguito alcune anticipazioni.

Sabato 15 maggio 2021, tutti gli ospiti tv: Amici, Verissimo, ItaliaSì!, Tv Talk e Ciao Maschio

Risponderanno alle domande del conduttore Bruno Vespa, Maria Cuffaro, Iva Zanicchi, Enzo Miccio, Daniela Ferolla, Marta Cagnola, Riccardo Bocca, Giorgio Simonelli. Dopo un’attenta analisi delle cronache di guerra che arrivano in questi giorni dal conflitto arabo-israeliano, con Maria Cuffaro e Bruno Vespa si commenterà il ritorno di Michele Santoro in tv come ospite delle trasmissioni. Poi, spazio all’ultima frontiera della telepolitica: il racconto privato, intimo - anche delle proprie fragilità - che Giorgia Meloni ha affrontato nell’ultima settimana televisiva. È la prima volta che accade in Italia?

Lucarelli contro Meloni: "Nel libro hai scritto che tua madre disse no all'aborto? Era illegale"

Oltre agli immancabili ReTVeet - l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, con Daniela Ferolla ci si occuperà di tv attenta all’ecosostenibilità, mentre Enzo Miccio svelerà perché il pubblico sembra essere molto attratto dal racconto del galateo e del bon ton in televisione. Gran finale con Iva Zanicchi, dalla tv al femminile di "Venus Club" alla sua carriera nel piccolo schermo, fino agli imprevisti che avvengono negli studi televisivi e che, spesso, hanno visto protagonista proprio lei. Ad arricchire il dibattito in studio anche Marta Cagnola di Radio24, Riccardo Bocca e Giorgio Simonelli. Nel pomeriggio altro atteso appuntamento è quello su Canale 5 con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin a partire dalle ore 15.30, a cui - sulla stessa rete - seguirà il quiz game Avanti un altro! con Paolo Bonolis e il maestro Luca Laurenti. Sempre nel pomeriggio, su Rai 2 spazio alla tappa di oggi del Giro d'Italia, mentre su Rai 1 - dopo Linea blu in onda dalle 14 - ci sarà Tv7 Reloaded, poi A sue immagine e dalle 16.45 ItaliaSì con Marco Liorni.

Daniela Ferolla, la madre è morta di cancro. L'ex miss Italia ha tre sorelle e il fidanzato Vincenzo Novari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.