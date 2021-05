Francesca Fioretti, con Astori la figlia Vittoria: ora l'amore con Kolarov

15 maggio 2021 a

Francesca Fioretti è stata una concorrente del Grande Fratello nel 2009, per poi intraprendere la carriera di modella. E' nota al pubblico tuttavia, soprattutto per essere stata la compagna di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto a causa di un malore nel sonno nel 2018, mentre era in ritiro con la squadra. Nata il 23 marzo 1985 a Maddaloni, in provincia di Caserta, sotto il segno dell’Ariete, è da sempre molto legata alla sua famiglia, specialmente a suo fratello Luca, ed è cresciuta in un’ambiente sereno e rigido allo stesso tempo. Nonostante si sia laureata in economia aziendale, Francesca ha preso tutt’altra strada, diventando una modella.

Grande amante della moda e di tutto ciò che la riguarda, la Fioretti ha anche creato due collezioni di costumi per Wikini Beachwear. Dopo aver messo al mondo Vittoria, ha deciso di mettere in pausa la sua vita lavorativa e dedicarsi completamente alla sua famiglia, specialmente a sua figlia. Per quanto riguarda la vita privata, è stata fidanzata con il concorrente del Grande Fratello 9, Ferdi Berisa, con cui, però, si è lasciata poco dopo la fine del programma. Nel 2013 ha incontrato Davide Astori.

Dopo tre anni, dal loro grande amore è nata la figlia Vittoria e i due sono andati a vivere insieme a Firenze. Il calciatore però è morto nel febbraio del 2018 e solo sette mesi dopo, Francesca è successivamente tornata a parlare di lui tramite un’intervista con il Corriere della Sera: non dimenticherà mai Davide, ma si è resa conto che la sua vita deve ricominciare principalmente per il bene della sua bellissima bambina avuta dalla relazione con il calciatore. Nel febbraio del 2021, il settimanale Chi ha fotografato Francesca in compagnia di Aleksandar Kolarov, altro giocatore ex Lazio, Manchester City, Roma e quest'anno campione d'Italia con l'Inter. Francesca è ospite sabato 15 maggio a Verissimo, su Canale5.

