Linea Verde Tour, sabato 15 maggio su Rai 1 le meraviglie della Basilicata con Maratea e il Pollino

15 maggio 2021 a

a

a

Linea Verde Tour torna oggi, sabato 15 maggio alle ore 12 su Rai 1, con una nuova puntata sulle meraviglie del nostro Paese. I conduttori, Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone accompagneranno i telespettatori alla scoperta di una terra ricca di storia e di bellezze paesaggistiche: la Basilicata.

Linea Verde Life fa tappa a Salerno

Il percorso inizia dalla "perla del Tirreno", Maratea, per raggiungere le vette del Parco Nazionale del Pollino, scrigno di biodiversità e di tradizioni. Adrenalina e divertimento saranno le parole d’ordine per l’attraversamento del Pollino, dove Federico Quaranta sarà protagonista della discesa del fiume Lao e di una passeggiata tra gli alberi secolari del Parco Nazionale: i pini loricati, tra i più antichi d’Europa. Peppone guiderà alla scoperta della storia dei sapori lucani e dei prodotti tipici come la melanzana rossa di Rotonda Dop. A seguire, invece, a partire dalle 12.30, ci sarà la consueta puntata di Linea Verde Life, dedicata alla città di Salerno e al suo comprensorio, con le bellezze del Cilento. Alle 14, invece, nuovo appuntamento con Linea Blu, che nella puntata di oggi vedrà un viaggio all'isola di Ponza, con il suo mare meraviglioso e la sua storia affascinante che conserva ancora intatte diverse testimonianze, a partire da quelle di epoca romana.

Linea Blu alla scoperta delle meraviglie di Ponza

Linea Verde Tour, coem spiega la produzione Rai, è un progetto che si prefigge di dare alle Regioni uno spazio narrativo per raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende. È un’occasione per affrontare i temi della ecosostenibilità e della biodiversità, per un turismo che permetta una esperienza immersiva nella natura. Un turismo ecosostenibile per preservare culture, ambiente ed economie ed è realizzato in collaborazione con RaiCom e le Regioni e altre istituzioni italiane.

Linea Verde Tour fa tappa in Umbria: itinerario tra Valnerina, Montefalco e Cascata delle Marmore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.