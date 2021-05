Daniela Ferolla, la madre è morta di cancro. L'ex miss Italia ha tre sorelle e il fidanzato Vincenzo Novari

15 maggio 2021 a

Daniela Ferolla è uno degli ospiti della puntata di oggi, sabato 15 maggio, di Tv Talk, il programma di Massimo Bernardini in onda su Rai 3 a partire dalle 15. La bellissima conduttrice, classe 1984, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando nel 2001 a Miss Italia e passando alla storia per essere l'ultima minorenne a vincere il concorso. Iscritta all'albo dei giornalisti nel 2012, dal 2014 fa parte della squadra Rai.

L'anno seguente si è laureata in Scienze della comunicazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La vittoria nel concorso di bellezza le ha aperto le porte della tv: nel 2005 ha condotto su Italia Teen Television il programma Music & Movies, dedicato al mondo dell'hip hop, assieme al rapper Mas-T e nel 2006 ha recitato in alcune serie televisive come Orgoglio e Don Matteo. Da allora una scalata continua che l'ha portata nel 2014 in Rai, dove ora conduce Linea Verde Life. Rigurardo la sua vita privata e la sua famiglia, si sa che il padre Fernando è un ex maresciallo dei carabinieri, mentre la madre, Anna Mautone, è morta nel 2015 di cancro.

Daniela ha tre sorelle: Giusy, Gabriella e Miriam. Quest'ultima è una bellissima ragazza anche lei e ha partecipato nel 2019 al concorso Miss Italia, fino alle prefinali, con il titolo di Miss Cinema Campania. Da quando aveva vent'anni, precisamente dal mese di ottobre del 2004, Daniela è legata al manager Vincenzo Novari, il suo fidanzato 25 anni più grande di lei. I due si sono fidanzati nel 2004 e - sino a ora - hanno sempre detto di non volere figli. Ospiti del programma insieme a lei oggi saranno anche Bruno Vespa, Maria Cuffaro, Iva Zanicchi, Enzo Miccio, Marta Cagnola, Riccardo Bocca e Giorgio Simonelli.

