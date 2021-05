Verissimo, gli ospiti di Silvia Toffanin: da Ruggeri a Francesca Fioretti e i finalisti di Amici

15 maggio 2021 a

Torna l'appuntamento con Verissimo, il talk show di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. Sabato 15 maggio, sia su Canale5 che in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Play Infinity, ospiti in studio i cinque finalisti di Amici, il talent curato da Maria De Filippi: si tratta quindi dei cantanti Deddy, Sangiovanni e Aka7even e dei ballerini Giulia e Alessandro.

Inoltre, spazio anche agli ultimi ragazzi eliminati: Tancredi e Serena. Tra gli ospiti poi uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano: per la prima volta si racconterà in studio Enrico Ruggeri, che martedì 25 maggio sarà su Canale5 per giocare con la Nazionale Cantanti La partita del cuore. Autore di grandi brani per le dive della musica italiana, giusto per citarne una Loredana Bertè, il cantautore e conduttore è pronto a raccontarsi per la prima volta in assoluto e in esclusiva nel salotto di Silvia Toffanin.

E ancora, tra gli ospiti, Francesca Fioretti, fresca di pubblicazione di un libro in cui racconta la tragica scomparsa del compagno Davide Astori. La ex concorrente del Grande Fratello è diventata “nota” successivamente come la compagna di Davide Astori, l’indimenticabile capitano della Fiorentina. La Fioretti a distanza di tre anni dalla morte del compagno ha pubblicato il libro Io sono più amore in cui ha appunto raccontato la sua rinascita dopo la tragica scomparsa del compagno. Davide Astori, capitano della Fiorentina, è morto il 4 marzo 2018 nel sonno a causa di una fibrillazione ventricolare da cardiomiopatia aritmogena. Tra gli ospiti anche Andrea Montovoli. Appuntamento quindi con Verissimo su Canale5, a partire eccezionalmente dalle 15 di sabato 15 maggio. Focus quindi incentrato sulla finale di Amici in programma in prima serata, poi tre ritratti importanti con dettagli tra carriera e vita privata, nei confronti di Enrico Ruggeri, Francesca Fioretti e Andrea Montovoli.

