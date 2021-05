ItaliaSì!, il podio di Marco Liorni: quante storie e personaggi. E c'è anche Alessandra Mussolini

15 maggio 2021 a

Ospiti e storie da raccontare. Torna il nuovo appuntamento, oggi sabato 15 maggio, con ItaliaSì!, la trasmissione con “il podio” del pomeriggio di Rai 1, in onda alle ore 16.45, con Marco Liorni.

"Al suo fianco vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni e, grazie al loro spirito a volte allegro e a volte brusco, conquisteranno il pubblico in collegamento e quello a casa.", annuncia una nota di Rai1.

Nella puntata che va in onda oggi, si aiuterà così una ragazza a liberarsi definitivamente da colui che, approfittando della sua fragilità emotiva, l’ha indotta a versare somme consistenti e a fargli regali di un certo valore, del tutto superflui e voluttuari. A pochi giorni dal suo settimo David di Donatello come miglior attrice, si parlerà poi di Sophia Loren, della sua vita e della sua incredibile forza d'animo, insieme alla nipote Alessandra Mussolini.

A ItaliaSì! anche la storia di Valentina Petrillo, la prima donna trans nella storia paralimpica, e mentre si affronteranno anche tematiche delicate e attuali si parlerà anche di Covid: questa settimana sul podio saliranno Domenico Mazzullo, psichiatra, e Maddalena, una giovane cantante, per dare voce al disagio giovanile causato dalla pandemia. I giovani, infatti, come mai prima d’ora, soffrono di ansia e depressione: come affrontarla? Cosa fare?

Grazie ad Alberico Paoletti, direttore di terapia intensiva e del Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell'ospedale Belcolle di Viterbo, ItaliaSì! racconterà invece l'emozionante incontro fra la border collie Chicca e il suo padrone, ricoverato per Covid in terapia intensiva da più di 40 giorni.

Inoltre salirà sul podio Marco Restaino - della Società Adriatica di Speleologia di Trieste - per raccontare come generazioni di speleologi stiano cercando il percorso sotterraneo del Timavo, uno dei fiumi più misteriosi al mondo: la forza di una idea.

