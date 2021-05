Finale Amici 2021: ospiti, premi da favola e televoto. Come funziona lo show di stasera 15 maggio su Canale 5

15 maggio 2021 a

a

a

Amici 2021, siamo all'ultimo atto. Oggi sabato 15 maggio è il gran giorno, quello della finale. Non possono esserci spoiler perché la puntata non è registrata: va in diretta su Canale 5 in prima serata. Il talent show di Maria De Filippi prevede nel regolamento l'introduzione del televoto che - richiesto a gran voce - sarà importante (determinante nella finalissima a due che poi vedremo) ma non l'unico ad eleggere il vincitore. Veniamo anche agli ospiti di questa sera. Sarà Gaia a premiare il vincitore di Amici 20 e torneranno anche Pio e Amedeo. I premi poi, sono da favola. Non solo per il vincitore. Andiamo per ordine.

Sangiovanni, dal bullismo alla storia con Giulia: i suoi guadagni grazie a Lady e Tutta la notte

Al vincitore andrà un premio di 150 mila euro. Ci sarà il premio di categoria di 50 mila euro, sia per il canto sia per il ballo. Il premio TIM votato dal pubblico durante il Serale del valore di 30mila euro, in più un altro premio TIM assegnato dai giornalisti in studio di 50mila euro. E ancora un premio per il miglior Testo del valore di 20 mila euro. Ci saranno anche i premi Marlù e premio delle radio per uno dei tre cantanti finalisti. Ecco i protagonisti.

Amici, battuta acida di Maria ad Alessandra Celentano: Devi toglierti la corona". A cosa si riferiva?

I cinque finalisti di Amici 2021 sono Deddy, Sangiovanni, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Aka7even.

Il regolamento della finale prevede anche alla giuria in studio. Ma da casa come si vota? Nel regolamento della finale di Amici 2021 si legge anche come si vota: via SMS, sul sito Witty Tv, sull’app Mediaset Play e sulle smart tv abilitate. Questo il numero per il televoto: 477.000.1 oppure 477.000.0. Sarà Maria De Filippi poi a svelare il numero abbinato ai vari concorrenti, ma sarà possibile votare anche scrivendo il nome.

Eccoci al meccanismo. Ci saranno diverse manches in cui i concorrenti si sfideranno per arrivare alla finalissima a due. Alcune sfide saranno valutate sia dal televoto sia dalle giurie tecniche in studio, con un peso al 50 e 50. Altre sfide invece saranno decise solo dal televoto oppure solo dalle giurie tecniche. Nella finalissima a due sarà solo il pubblico attraverso il televoto a scegliere il vincitore di Amici 2021.

Amici 2021, decretati i cinque finalisti. Eliminati Tancredi e Serena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.