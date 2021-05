Isola dei famosi 2021: Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli in nomination

15 maggio 2021 a

Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli sono i nominati al termine della puntata de L'Isola dei famosi di venerdì 14 maggio in onda su Canale 5. Il gruppo ha effettuato le nomination in parte palese e in parte in forma segreta. Inizia Isolde che deve fare il nome di uno designato a una nomination palese, e fa il nome di Andrea. Lui vota Matteo. Ignazio chiama Matteo che vota Roberto. Poi tocca ad Angela che nomina Matteo. L'ultima nomination palese tocca a Rosaria che fa ancora una volta il nome di Ciufoli. Alla fine il nominato del gruppo è ancora una volta Roberto Ciufoli.

Le altre due nomination saranno decise tra la sfida tra i due leader Ignazio Moser e Isolde Kostner. I due leader si sono dovuti sfidare in una prova estrema cercando di respirare in delle vasche che si riempivano di acqua. I due hanno iniziato con grande calma andando avanti per oltre 5 minuti arrivando a quasi 9 minuti. Alla fine molla Ignazio Moser e dunque Isolde Kostner si conferma ancora una volta leader assoluto dell'isola mantenendo l'immunità. Ignazio va in nomination. Il terzo nome è stato scelto da Isolde, nominata leader supremo dell'isola. Lei sceglie Andrea Cerioli che non la prende benissimo: "Isolde non ha nulla di empatico, non ci prendiamo". "Sono io a dover fare la nomination", lo stronca Isolde.

Il televoto salva Valentina Persia. Isolde Kostner ancora leader

In precedenza c'era stata l'eliminazione di Emanuela Tiottocchia che ha perso il televoto flash con Roberto Ciufoli. Lei una volta lasciata l'isola è stata portata su Playa Imboscatissima dove ci sono Beatrice Marchetti e dalla scorsa settimana anche Francesca Loro. Emanuela, nonostante gli appelli dallo studio, ha deciso di tornare in Italia e dunque è stata eliminata. Sull'isola rimangono le due donne che per i prossimi giorni si sono date l'obiettivo di creare un nuovo profumo.

