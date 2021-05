Isola dei famosi 2021, pubblico salva Valentina Persia. Isolde ancora leader

14 maggio 2021 a

Il pubblico salva Valentina Persia con il televoto. E' il primo verdetto della puntata di venerdì 14 maggio de l'Isola dei Famosi in onda su Canale 5. Ha vinto con il 44%, dunque gli altri tre in nomination - Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli dovranno ancora attendere per capire se andranno al televoto flash che si svolgerà durante la puntata.

Ilary Blasi aveva iniziato la puntata anticipando cosa succederà durate la serata per poi mettere a confronto Valentina e Isolde a confronto: leader morale e leader effettiva. "Ho paura di uscire, voglio continuare, gli affetti mi aspettano e possono aspettare. Isolde ha messo davanti il mio nome ma è il pubblico a scegliere", ha detto Valentina Persia. "Valentina è forte di voce e di spazio e non riuscivo a trovare il mio spazio. In questi giorno abbiamo parlato e devo dire che in questi giorni è stata più tranquilla, l'ho vista anche più simpatica, cosa che prima non vedevo assolutamente in lei", ha risposto Isolde. "una ballerebbe il tip tap sulla tomba dell'altra", ha commentato perfido Tommaso Zorzi in studio.

Subito dopo c'è stata la prova dello spiedo con Valentina contro Isolde. La vincente diventa leader e sceglie chi andrà in nomination. Una sfida avvincente con le due donne che sono andate avanti con tenacia. Alla fine molla Valentina dopo 3 minuti e 14 secondi. Isolde è di nuovo la leader. Dunque è lei a decidere chi mandare per primo al televoto flash tra i tre che sono rimasti ancora sul ponte in attesa del verdetto. Alla fine Isolde taglia la corda di Emanuela Tittocchia e decide di mandarla al televoto. Le non la prende benissimo: "Non c'è fantasia. Sono tre volte che sono in nomination ma non sono stati mai votata dai compagni. Finché sarà leader lei andrò in nomination"

