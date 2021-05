Marisa Laurito, il matrimonio lampo con Ciccio Cordova e l'amore per il compagno Pietro Perdini

14 maggio 2021 a

Marisa Laurito è una delle figure più simpatiche della scuola napoletana e una delle ultime allieve di Eduardo De Filippo. Classe 1951, napoletana, è stata protagonista anche della cronaca rosa con un matrimonio lampo sul quale oggi l'attrice scherza. Volto noto anche della tv (al fianco di Pippo Baudo e Raffaella Carrà) è diventata negli anni un volto familiare per gli italiani.

Ha uno sfortunato matrimonio alle spalle durato appena un anno. Nel 2001 infatti si sposò con l'ex bandiera della Roma Ciccio Cordova. Un matrimonio che si celebrò nel 2001 con lei che aveva un mazzolino di peperoncini e un vestito rosso. Parteciparono molti nomi del mondo dello spettacolo tra i quali Renzo Arbore. Ma il matrimonio durò appena un anno poi la coppia decise di separarsi. A distanza di tempo Marisa Laurito ci ha scherzato più volte: "Sono tifosa sfegatata del Napoli e lui è romanista". Una pagina chiusa in fretta per l'attrice che ha ritrovato la serenità grazie alla relazione con Pietro Perdini. La coppia sta insieme dal 2002, ma non hanno avuto figli.

“All’epoca lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma“, raccontò Marisa Laurito a Verissimo parlando della sua mancata paternità. L'attrice è anche una grande amante degli animali. Ha due cani che si chiamano Piero e Rosetta. Questa sera, venerdì 14 maggio, l'attrice napoletana sarà protagonista in una delle due squadre dello show Top 10 condotto da Carlo Conti. L'appuntamento dunque è su Rai 1 alle 21.25.

