Nino Frassica, la seconda moglie è l'attrice Barbara Exignotis. Ha 25 anni meno di lui

14 maggio 2021 a

a

a

Nino Frassica è uno degli attori sono entrati nel cuore degli italiani. Il grande successo arrivò negli anni '80 con Indietro Tutta di Renzo Arbore poi è stato conosciuto al grande pubblico grazie alla serie Don Matteo.

Top 10, Zucchero è il super ospite di Carlo Conti

Nella vita privata Nino Frassica si è sposato con Daniela Conti, attrice teatrale, nel 1985 ai tempi di Indietro Tutta e della prima tv fatta con Renzo Arbore. Entrambi sono siciliani di Messina e sono all’incirca coetanei: lui è del 1950, lei del 1958. All’epoca delle nozze lei lavora in diverse produzioni teatrali e recita anche in un film per il cinema con Nino Frassica e Maurizio Nichetti ‘Il Bi e il Ba’. Il matrimonio dura fino al 1993 quando i due divorziano. La donna parteciperà comunque nel 2000 a una puntata di Don Matteo. Nino Frassica ha sempre mantenuto uno stretto riserbo sulla sua vita privata, ma da quello che si è appreso ha sofferto molto per la fine del primo matrimonio.

Isola dei famosi, ecco il super leader. Ci sarà un eliminato con il televoto flash

Si hanno notizie della sua vita privata solo nel 2018 quando, dopo una lunga convivenza, sposa Barbara Exignotis, oggi 46enne, che ha un passato di attrice di film a luci rosse. I due hanno una relazione dal 2008, ma l’hanno tenuta nascosta ai media quasi fino alle nozze. La moglie di Nino Frassica ha lasciato da tempo il mondo delle pellicole per adulti ed ha recitato in altri ambiti con il marito. La coppia conduce una vita riparata dai paparazzi e di loro si sa il poco che raccontano. Sicuramente sono fuori dagli schemi. Il giorno del matrimonio contravvenendo alle consuetudini entrambi erano vestiti di nero. Una curiosità: nessuno dei due ha la patente di guida. Questa sera, venerdì 14 maggio, sarà tra i protagonisti dello show Top 10 condotto da Carlo Conti. L'appuntamento è dunque su Rai 1 a partire dalle 21.25.

"Novità in arrivo". L'annuncio di Serena Autieri su Instagram

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.