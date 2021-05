Rosalinda Celentano ancora vergine: l'ha svelato lei stessa a Francesca Fagnani

14 maggio 2021 a

a

a

"Si parte con Rosalinda Celentano e Arisa". Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, da stasera in tv (14 maggio su Rai 2, inizio alle 22.55), ha confermato le prime due ospiti del programma che ha ideato e che presenta. Interviste faccia a faccia senza censure e senza aver concordato le domande né gli argomenti. Fagnani è stata ospite su Rai Radio 1 di Un giorno da pecora, il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, proprio per presentare la puntata d'esordio di Belve. Ovviamente a sua volta non si è potuta sottrarre alle domande. A partire dalle dichiarazioni che avrebbe rilasciato Rosalinda Celentano su alcuni aspetti della sua vita sentimentale. E' stato Lauro a chiedere a Fagnani di raccontare: "Rosalinda - ha spiegato lei - quando aveva quarant'anni aveva dichiarato di essere ancora vergine, ho chiesto se c'erano delle novità e lei ha spiegato non ci sono. Del resto con il sorriso si può chiedere tutto".

Belve, Arisa e Rosalinda Celentano si raccontano senza veli a Francesca Fagnani

Rosalinda Celentano, classe 1968, è un'attrice e non solo. Figlia di una coppia storica dello spettacolo italiano: Adriano Celentano e Claudia Mori. Dopo aver iniziato la sua carriera nel mondo della musica, si è dedicata soprattutto alla recitazione. Incancellabile il 2004, quando Mel Gibson le ha affidato il ruolo di Satana ne La passione di Cristo. Negli anni seguenti ha alternato cinema, fiction e teatro. Nel 2020 ha partecipato alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle.

Arisa, saluti e baci ad Andrea Di Carlo: lei non vuole il matrimonio, lui reagisce malissimo

Grande appassionata di pittura e scultura, dal punto di vista sentimentale il suo rapporto più importante è stato sicuramente quello dal 2010 al 2014 con l'attrice Simona Borioni, così come le dichiarazioni sulla sua verginità, ricordate da Francesca Fagnani. L'ultimo film di Rosalinda Celentano è stato Nati due volte, realizzato nel 2019 con la regia di Pierluigi Di Lallo. Ma complessivamente ha preso parte a quasi 25 pellicole. Oltre a programmi televisivi, videoclip, musica e teatro.

Quarto Grado, nuove rivelazioni su Denise Pipitone e sul caso Ciro Grillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.