Arisa e le molestie sessuali: "Ero già adulta". La confessione in tv

14 maggio 2021 a

a

a

Nella prima puntata di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani (stasera in tv, 14 maggio, su Rai 2 dalle ore 22.55), le ospiti sono state Rosalinda Celentano e Arisa. Nel corso di Un giorno da pecora, Fagnani ha svelato alcuni degli argomenti che sono stati affrontati nelle due interviste. Ma se la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha parlato senza timore della sua verginità, più complesse le domande ad Arisa su presunte molestie. Fagnani, infatti, le ha chiesto se nella vita le ha mai subite.

La risposta di Arisa è stata diretta e senza nascondere niente del passato: "Lei si è abbastanza emozionata - ha svelato Fagnani - e mi ha detto che ha subito molestie. Poi però non riusciva a parlarne e quindi siamo andate avanti. Abbiamo ovviamente affrontato altri argomenti, anche leggeri o più profondi". Clicca qui per vedere il video. Nel corso dell'intervista di Arisa naturalmente non sono mancate le domande sulla sua relazione con il manager Andrea Di Carlo. E' stata molto diretta nella risposta: “Io non sapevo che lui avesse i pulsanti per fare i comunicati stampa. Mi dà fastidio? Sì”. E ha svelato di non vederlo ormai da un paio di settimane e di non rispondergli al telefono. Storia finita?

Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, è nata a Genova nel 1982. Cantante e personaggio televisivo, è considerata una delle più belle voci della musica italiana. Genere pop, nove album pubblicati, due vittorie al Festival di Sanremo, nel 2009 come esordiente e nel 2014 nella categoria campioni con il brano Controvento. Una lunga collezione di premi, attrice in cinque film, doppiatrice e ormai da dieci anni protagonista della televisione. Sue anche due opere letterarie. Intensa anche la vita sentimentale. Prima la storia con Giuseppe Anastasi, autore di diversi suoi brani celebri, poi Lorenzo Zambelli con cui è stata per nove anni. Ultimamente è una vera protagonista della cronaca rosa anche per la sua storia con Andrea Di Carlo.

