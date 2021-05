Vincenzo Salemme, il matrimonio finito con Valeria Esposito. Oggi il suo cuore batte per Albina Fabi

14 maggio 2021 a

Vincenzo Salemme, 64 anni di Bacoli, è uno degli attori che ha reso contemporanea la commedia napoletana. Si tratta di uno degli attori più amati in teatro, al cinema e in tv. Una storia ultraquarantennale fatta di grandi interpretazioni che spesso sono state premiate anche dalla critica. Un successo che ha acceso la curiosità dei fans sulla vita privata dell'attore.

Nel suo cuore ci sono state principalmente due donne. La ex moglie con la quale ha condiviso non solo la vita coniugale, ma anche quella artistica, per oltre 40 anni e una costumista che è la sua attuale compagna. L'incontro con la prima moglie, Valeria Esposito, avvenne più di 40 anni fa a una festa di partito. Fu amore subito e successivamente i due si sposarono. si sono separati dopo circa 30 anni ma nonostante ciò, continuano a collaborare professionalmente. Lei è la responsabile della compagnia di produzione Chi è di scena. Lei era più grande dell'attore di 11 e non sono mai diventati genitori. Una volta finito il primo matrimonio Vincenzo Salemme ha ritrovato l'amore. La sua attuale compagna è Albina Fabi che una costumista.

Come detto l'attore è legato alla commedia napoletana. Nel 1977 Vincenzo Salemme entrò a far parte della compagnia di Eduardo De Filippo: partecipò a Quei figuri di tanti anni fa, Il cilindro, Il contratto ed Il sindaco del rione Sanità, che furono poi trasmesse su Rai Uno. E’ stato protagonista di tantissimi film famosissimi ed anche di due show televisivi: Famiglia Salemme Show e Da Nord a Sud…e ho detto tutto! Questa sera, venerdì 14 maggio, l'attore napoletano farà parte di una delle due squadre dello show quiz Top 10 che è condotto da Carlo Conti e che svela le passioni degli italiani attraverso una top ten. L'appuntamento per gli appassionati è su Rai 1 alle 21.25.

