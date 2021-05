Belve, Arisa e Rosalinda Celentano si raccontano senza veli a Francesca Fagnani

14 maggio 2021 a

a

a

E' un programma che si annuncia di fuoco. E si capisce già dal titolo: Belve. Stasera in tv, venerdì 14 maggio dalle ore 22.55, la nuova stagione del format ideato e condotto da Francesca Fagnani. Interviste faccia a faccia senza intermediazioni e trattative sulle domande, né tantomeno anticipazioni. Donne (in particolare) chiamate a mettersi in gioco e a dire la verità, ad accettare tutte le domande, anche le più intense e graffianti, e a svelarsi completamente. In questa nuova edizione, tanti volti femminili e soltanto due maschili. Stasera le prime due ospiti: Arisa e Rosalinda Celentano.

Arisa, saluti e baci ad Andrea Di Carlo: lei non vuole il matrimonio, lui reagisce malissimo

La prima è una vera e propria star della musica leggera italiana, una icona pop del panorama musicale, ha vinto e persino condotto il Festival di Sanremo. Personaggio televisivo, ma anche icona social del bodypositive. Arisa è molte donne insieme: il successo, le origini semplici, il rapporto con il proprio corpo, l’amore tormentato. La voglia di dire quello che pensa e senza preoccuparsi delle conseguenze e delle reazioni che spesso e volentieri le sue parole comportano. Rosalinda Celentano è invece figlia di una delle più blasonate famiglie artistiche italiane. Cantante, attrice, pittrice. Fresca della performance a Ballando con le stelle, Rosalinda concede a Francesca Fagnani un’intervista inedita ed davero esclusiva, in cui si scoprirà molto di una vita vissuta al limite, a quanto pare anche dal punto di vista del sesso.

"Novità in arrivo". L'annuncio di Serena Autieri su Instagram

Il set viene allestito e completamente rinnovato negli studi Dear di Roma, con una scenografia minimal. Richiama l’eleganza notturna della pantera, animale scelto anche per animare una grafica ideata e pensata per sottolineare la sensualità e la forza dell’indipendenza femminile. Due sgabelli non troppo comodi. Luci pensate per esaltare il braccio di ferro psicologico tra l’intervistata e l’intervistatrice. Belve è un programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, scritto con Carlo Puca e Costanza Melani, per la regia di Flavia Unfer.

Quarto Grado, nuove rivelazioni su Denise Pipitone e sul caso Ciro Grillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.