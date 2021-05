Serena Autieri: "Novità in arrivo". Il misterioso annuncio su Instagram. Chi è suo marito. Il matrimonio a Spoleto

14 maggio 2021 a

Serena Autieri annuncia delle novità imminenti che la riguardano. Ma non va oltre un "misterioso" annuncio su Instagram. L'attrice sul suo profilo social ha pubblicato una foto con un elegante vestito colorato e un'espressione stupefatta. "Oops! Novità in arrivo" scrive lasciando con la curiosità i suoi fans. Stando agli indizi lasciati attraverso gli hashtag dovrebbe trattarsi di qualcosa legato alla Tv. Ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per saperne di più.

L'attrice che recentemente ha partecipato a Buongiorno Mamma, la serie tv di Canale 5, è legata dal 2010 al marito Enrico Griselli. In precedenza, all'epoca de L'onore e il rispetto si era parlato di un flirt con Gabriel Garko. Ma Serena Autieri, napoletana di 45 anni, ormai da anni è legata al marito che è un impresario teatrale. Originario di Spoleto ha lavorato per lungo tempo a Dubai dove ha conosciuto appunto l'attrice. Secondo quanto hanno raccontato negli anni il loro rapporto inizialmente era per telefono visto che l'uomo era spesso a Dubai, poi si sono incontrati in Italia e non si sono più separati.

Si sono sposati l'11 settembre del 2010 nel Duomo di Spoleto. Dalla loro unione è nata tre anni dopo Giulia Tosca che è la loro unica figlia. Il loro incontro arebbe stato propiziato da alcuni amici in comune che avevano scommesso sul successo di una loro eventuale relazione. "dicevano che eravamo uguali", ha raccontato poi Serena Autieri. Scommessa vinta. Quel rapporto iniziato con delle telefonate si è trasformato poi in qualcosa di più serio fino alla nascita della loro famiglia. Ora Serena Autieri si prepara a un'altra avventura come ha annunciato su Instagram. Avventura probabilmente legata alla televisione. Sempre in televisione, questa sera 14 maggio, sarà tra le protagoniste dello show varietà condotto da Carlo Conti "Top 10". L'appuntamento è dunque su Rai 1 alle 21.25.

