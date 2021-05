Zucchero Fornaciari, la seconda moglie è Francesca Mozer. I nomi dei suoi tre figli

14 maggio 2021 a

a

a

Zucchero torna in scena con il nuovo disco "Inacustico Doc & More" uscito proprio oggi, venerdì 14 maggio. Un disco che raccoglie molti suoi successi riarrangiati in un'inedita veste acustica. Un regalo per i tanti fans del bluesman che negli anni ha conquistato i cuori di milioni di ascoltatori con la sua bellissima voce. Ma qual è la storia di Zucchero Fornaciari? Quali sono i suoi amori? Quali sono i segreti della sua vita professionale e privata?

Il suo vero nome è Adelmo Fornaciari ed ha 66 anni. La sua carriera, quando già si faceva chiamare Zucchero, è esplosa negli anni '80 arrivando poi negli anni a collaborare con mostri sacri come Joe Cocker, Miles Davis, Eric, Clapton, Sting, Bono, Andrea Bocelli, B.B. King, Luciano Pavarotti, Dalla, Paul Young. Il suo nome d'arte, Zucchero, è legato al soprannome che gli avrebbe dato da piccolo una maestra di scuola elementare. Il cantante si è sposato due volte. Le prime nozze sono state con Angela Figliè, ma il loro matrimonio è andato a rotoli negli anni '80. Dalla loro unione sono nate due figlie: Alice e Irene, quest’ultima diventata una cantante di grande successo. Nel 1992 poi il cantante ha conosciuto la sua seconda moglie, con la quale è legato tuttora: Francesca Mozer. Con lei ha avito il terzo figlio, nato nel 1999, che si chiama Adelmo Blue in onore del padre e della sua passione per la musica blues.

Isola dei famosi, ecco il super leader. Ci sarà un eliminato con il televoto flash

Attualmente Zucchero vive in Toscana, a Pontemoli, in provincia di Massa Carrara insieme ai figli. In quel piccolo comune ha costruito una fattoria ecologica con la quale produce energia e tutto ciò che mangia. Tutto ciò che arriva nella sua tavola è a chilometri zero. Questa sera, venerdì 14 maggio, sarà il super ospite di Top 10, lo show varietà condotto da Carlo Conti su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Top 10, Zucchero è il super ospite di Carlo Conti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.