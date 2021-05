Verissimo, Francesca Fioretti ex compagna di Astori: "Bastava un esame in più per salvare Davide"

14 maggio 2021 a

Francesca Fioretti, ospite domani sabato 15 maggio 2021 a ’Verissimo', su Canale 5, parla del suo immenso dolore per scomparsa del compagno, il calciatore Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018, per un problema cardiaco che l’ha portato via nel sonno all’improvviso.

"La vita di prima non c’è più, ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c’è sempre una luce alla fine e io penso di essere diventata una donna migliore", dice Fioretti. A Silvia Toffanin,

Fioretti racconta del rapporto simbiotico con la figlia che, al momento del drammatico evento, aveva solo due anni: "All’inizio istintivamente le ho semplicemente raccontato la verità perchè volevo costruire un rapporto di piena fiducia con lei. Non l’ho mai illusa, ovviamente, il racconto è diventato più complesso nel corso degli anni anche perchè a cinque anni la curiosità e le emozioni di una bambina sono diverse rispetto a quando ne aveva due. Oggi Vittoria è una bambina felice e viviamo questa mancanza come una cosa normale nella nostra vita". Oltre al lutto per la perdita del compagno l’attrice si è dovuta scontrare anche con questioni burocratiche che le hanno provocato ulteriore sofferenza.

Per Vittoria è stato, infatti, nominato un giudice tutelare. Quella del capitano della Fiorentina è una tragedia che forse poteva essere evitata con un esame cardiaco in più. Nella sentenza di primo grado, infatti, è stata riconosciuta una responsabilità medica: "Bastava un esame in più, è stata riconosciuta una responsabilità medica perchè dai risultati dell’elettrocardiogramma Davide doveva essere sottoposto a un banale holter, che non è mai stato fatto. Vorrei impegnarmi per far sì che l’holter diventi obbligatorio a prescindere dai risultati dell’elettrocardiogramma". Ha affermato l'ex compagna nella trasmissione che andrà in onda domani.

