Quarto Grado, puntata di venerdì 14 maggio su Rete 4. Nuove rivelazioni su Denise Pipitone e sul caso Ciro Grillo

Le nuove rivelazioni sul caso di Denise Pipitone e un nuovo focus sul caso di Ciro Grillo, il figlio del comico e garante del Movimento 5 Stelle, accusato di stupro di gruppo insieme a tre suoi amici. Saranno questi i principali argomenti che saranno affrontati durante la punta di Quarto Grado in onda venerdì 14 maggio alle 21.25 su Rete 4. Si tratta dell'ultimo appuntamento stagionale per la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Da venerdì 21 maggio infatti, sempre in prima serata, prenderanno il via gli appuntamenti con Le storie di Quarto Grado. Format che ripercorrerà i maggiori fatti di cronaca della stagione.

Questa sera il programma tornerà ad occuparsi del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004. I riflettori dei media nelle ultime settimane si sono riaccesi sul caso anche alla luce delle nuove indagini avviate e delle rivelazioni su un presunto sequestro. Le ricerche non si sono mai fermate e, dopo l’intervista esclusiva di “Quarto Grado” ad Anna Corona, in cui la donna ribadisce la propria innocenza e estraneità ai fatti, l’inchiesta è ripartite con nuove e importanti testimonianze. Le ombre restano fitte, soprattutto su movente del rapimento e movimenti dei coinvolti.

Poi su Rete 4 ci si occuperà dell'altro caso che nelle ultime settimane è stato protagonista delle cronache. Quello legato al figlio di Beppe Grillo, Ciro, che è accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza italo-norvegese e di una sua amica. I fatti sarebbero avvenuti nel luglio del 2019 nell'abitazione del giovane che è accusato insieme ad altri tre amici genovesi. Le due verità restano inconciliabili: da una parte quella della giovane, che accusa di stupro e, dall’altra, quella dei quattro giovani che continuano a negare la violenza. Cosa è successo, davvero, in quella villa in Costa Smeralda?

