Isola dei famosi 2021, la puntata di venerdì 14 maggio. L'elezione del super leader e un eliminato con il televoto flash

Un super leader con poteri e vantaggi speciali e un eliminato con un televoto flash. Torna questa sera, venerdì 14 maggio, l'appuntamento con l'Isola dei famosi il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 a partire dalle 21.20. Al televoto aperto lunedì fra Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli. Chi salverà il pubblico? Quali saranno i nuovi nominati?

Intanto buona parte della puntata sarà dedicata all'elezione del Super Leader, una figura inedita che avrà, proprio come un super eroe, super poteri e anche grosse responsabilità. Per guadagnarsi questo titolo i naufraghi saranno sottoposti a dure prove, coordinate da Massimiliano Rosolino. Non sono state ancora svelate le prove, ma si attendono forti emozioni. Quella del super leader con i super poteri non sarà l'unica novità della puntata. Infatti è stato annunciato anche un televoto flash con il quale i telespettatori elimineranno un dei naufraghi. Il voto, secondo quanto anticipato, riguarderà due concorrenti uno dei quali raggiungerà dunque Playa Imboscatissima dove ci sono Francesca e Beatrice che sono state ribattezzate Regine dell'Eden. Resterà con loro o, come hanno fatto la gran parte degli eliminati finora, se ne tornerà in Italia? Se deciderà di restare, visto che su Playa Imboscatissima possono restare solo due concorrenti, sarà il pubblico da casa a decidere chi tornerà a casa. Insomma una serie di incognite che rendono frizzante l'attesa per la puntata che andrà in onda in prima serata.

A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, coem sempre Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ospiti in studio gli ex naufraghi Brando Giorgi, Manuela Ferrera, Daniela Martani, Beppe Braida, Akash Kumar e Vera Gemma. Paul Gascoigne, invece, dopo essere apparso in studio nelle puntate precedenti è dovuto tornare a a casa in Gran Bretagna per curare la spalla che si è infortunato nell'isola.

