Stasera in tv, venerdì 14 maggio. Su Rai 1 c'è Top 10: Zucchero il super ospite di Carlo Conti. Ecco le due squadre

14 maggio 2021 a

Sarà Zucchero la vera star della puntata di Top 10 lo show-varietà condotto da Carlo Conti che andrà in onda su Rai 1 venerdì 14 maggio alle 21.25. Un'occasione per conoscere ancora di più curiosità del famoso cantautore che torna in tv per aprirsi alle domande del conduttore toscano. Il varietà-gioco della rete ammiraglia della Rai è dedicato ai gusti degli italiani e va in onda dall'Auditorium del Foro Italico di Roma. Una nuova occasione per le famiglie di “giocare” e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese.

Super ospite della quarta serata Zucchero che, nell'intervista con Carlo Conti, racconterà le sue personali top dieci: un’occasione per scoprire insieme al pubblico aneddoti e particolari ancora non conosciuti dell’amato bluesman italiano, anche grazie ad emozionanti filmati e clip musicali di repertorio che faranno da colonna sonora. Insomma Zucchero ripercorrerà in studio e insieme ai telespettatori da casa la sua carriera e le emozioni di una vita dedicata alla musica.

Per il resto il gioco varietà sarà sempre lo stesso. Anche questa settimana due squadre di celebrità, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di stilare le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino, la seconda da Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice. Top Dieci è una produzione di Rai1 in collaborazione con Banijay Italia. Finora la trasmissione si è rivelata un successo. Grazie al gioco i telespettatori hanno potuto conoscere da vicino, sia nelle veste di super ospiti o in quella di concorrenti, diverse star del mondo dello spettacolo con una formula leggera che è andata a segno.

