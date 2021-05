Oroscopo, "mai disperare in amore". Il segno fortunato di oggi sabato 15 maggio 2021

15 maggio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 15 maggio 2021. Le previsioni per i segni zodiacali per la giornale. Ecco che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Mai disperare quando si tratta di amore, soprattutto oggi che le stelle vi assistono e vi concedono una grande forza d'animo e tenacia da vendere.

TORO

Oggi purtroppo non avrete la possibilità di esprimere i vostri sentimenti nel modo in cui desiderate. Vi irrita la superficialità del partner.

GEMELLI

È giunto il momento di cambiare in maniera radicale atteggiamento nei confronti del partner. È troppo convinto di avere le redini del rapporto.

CANCRO

Siete pieni di buoni propositi ma manca la concretezza. Per chi vive in coppia, ci vorrà ancora del tempo per raggiungere l'obiettivo desiderato.

LEONE

In questo momento il nervosismo la fa da padrone. Ma cercate di lasciarvi trasportare dalle emozioni invece di agire con impulsività e con arroganza.

VERGINE

Cercate di dare maggiore impulso alla creatività per affrontare le situazioni. Mettete da parte i timori e togliete i freni alle vostre iniziative.

BILANCIA

Non sprecate le vostre energie e usatele per migliorare il benessere. Le stelle consigliano di stare alla larga dagli eccessi, anche alimentari.

SCORPIONE

Vivere alla giornata: è questa la chiave per superare la situazione attuale. Sia che siate single sia che siate in coppia, evitate di programmare.

SAGITTARIO

Meglio soprassedere dall'iniziare nuovi progetti. Non è questa la giornata più adatta per i cambiamenti. Conviene attendere periodi migliori.

CAPRICORNO

Fate attenzione a non cadere nella tentazione di buttare all'aria sacrifici e sentimenti. Sarebbe un peccato far fallire la vostra relazione proprio ora.

ACQUARIO

La confusione lascia il posto alla serenità e alla quiete. Oggi potete contare su una buona dose di fortuna nelle vostre scelte sentimentali.

PESCI

Una giornata all'insegna del malumore rovinerà i programmi che avevate col partner. Potrebbe infatti non comprendere i vostri stati d'animo.

