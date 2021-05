Ezio Bosso, l'anniversario della morte e la malattia. Il ricordo di Roberto Facchinetti a Oggi è un altro giorno

14 maggio 2021 a

La puntata in onda questo venerdì 14 maggio di Oggi è un altro giorno si aprirà con il ricordo di Ezio Bosso, ad un anno dalla sua morte. A parlare del grande compositore e direttore d'orchestra, colpito nel 2011 da una malattia neudegenerativa, inizialmente scambiata per Sla, sarà Roberto Facchinetti, ex compositore dei Pooh.

Il suo calvario, come detto, iniziò nel 2011, quando subì un intervento per l'asportazione di una neoplasia cerebrale e fu anche colpito da una sindrome autoimmune neuropatica. Queste patologie inizialmente non gli impedirono di continuare a suonare, comporre e dirigere ma poi il peggioramento della malattia, verificatasi in quello stesso anno ed all'inizio erroneamente indicata dai media come Sla, lo costrinse nel settembre 2019 alla cessazione dell'attività di pianista, avendo compromesso l'uso delle mani. Dalla primavera del 2017 Bosso è stato testimone e ambasciatore internazionale dell'Associazione Mozart 1", eredità ufficiale dei principi sociali ed educativi del Maestro Claudio Abbado, portati avanti dalla figlia Alessandra Abbado. È morto il 14 maggio 2020, nella sua casa di Bologna, a causa dell'aggravarsi della malattia.

Questa sera, inoltre, nell'anniversario della sua scomparsa, Rai 3 gli rende omaggio con la puntata speciale "La porta aperta" del programma di Domenico Iannacone "I dieci comandamenti", che andrà in onda alle 23. Compositore, musicista e direttore d’orchestra, Ezio Bosso si racconta a Domenico Iannacone in una conversazione intima da cui scaturisce il ritratto inedito di un uomo e di un artista straordinario che non si è fermato neppure di fronte alla malattia. "La porta aperta" è la possibilità di entrare e conoscere non solo l’artista, ma anche l’uomo e la sua visione della vita. Un viaggio durato mesi tra concerti, prove e momenti privati. In questa intervista Ezio Bosso regala al pubblico, oltre che la sua musica, anche il suo universo interiore.

