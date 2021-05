Rosanna Banfi, l'amore per il marito attore Fabio Leoni e i due figli Virginia e Pietro. La malattia e il tumore al seno

14 maggio 2021 a

Rosanna Banfi è uno degli "affetti stabili" della puntata di questo venerdì 14 maggio di Oggi è un altro giorno. Insieme a Memo e Mariolina Cannuli avrà il compito di affiancare la conduttrice, Serena Bortone, nelle interviste ai suoi ospiti, che saranno l'ex deputata Vladimir Luxuria, l'immunologa Antonella Viola e Roberto Facchinetti, che farà un ricordo di Ezio Bosso.

La figlia de grande attore Lino sarà in trasmissione insieme al padre, che interverrà con la sua rubrica di posta. Rosanna Banfi, classe '63, è una nota attrice. Ha lavorato sia al cinema che in televisione e si è fatta conoscere soprattutto per fiction quali Il vigile urbano (1989), Un medico in famiglia (1998-2009, 2013-2016), Angelo il custode (2001), Raccontami una storia (2004) e Il padre delle spose (2006). E' sposata dal 1992c con Fabio Leoni, anche lui attore, e dall'amore con il marito sono nati due figli: Virginia, 27 anni, e Pietro, di 23 anni. Ha sempre condotto una vita di coppia piuttosto riservata, lontana dai gossip e dai flash dei fotografi. Per diversi anni è stata lontano dai riflettori a causa della malattia. Durante un'intervista al programma "La vita in diretta", rilasciata il 26 marzo 2009, suo padre, Lino Banfi, ha dichiarato che Rosanna è stata operata per un tumore al seno: l'attrice è poi diventata testimonial per la prevenzione.

Terminato il ciclo di cure, che come tutti sanno è piuttosto invasivo, si è dedicata fortemente a questa battaglia, diventando uno dei volti più noti per la prevenzione e le cure della malattia. "Ho avuto il cancro. Molte si vergognano, non riescono a nominare questa parola invece bisogna far capire che la malattia, in questa società che ci vuole perfetti e vincenti a tutti i costi, non è una colpa. Posso dire di essere una sopravvissuta", ha spesso ripetuto ricordando quel periodo della sua vita.

