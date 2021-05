Elodie super sexy esalta anche Adriana Volpe: "E' la nostra Beyoncé" | Video

14 maggio 2021 a

"Super Elodie! La cantante è più impegnata che mai ma è riuscita a trovare il tempo anche per…". Sicuramente per balletti ed esibizioni super sexy, come evidenzia anche Ogni Mattina, il programma di Tv8. Adriana Volpe e Lorenzo Farina mandano in onda il recente video dell'artista finito su decine di siti, visto che è ovviamente molto particolare: Elodie è super sexy e come al solito non si tira indietro con i suoi movimenti molto attraenti, indossando un mini e attillatissimo top nero.

"Siamo grandi fan di Elodie", ricordano dallo studio prima di far partire il video che ovviamente emoziona anche gli ospiti presenti. Al termine del breve filmato, Farina dice ad Adriana che "finalmente anche noi possiamo contare su una pop star che balla e canta e non si sa se questo (il ballo nel video, ndr) sia semplicemente una passione oppure, come tanti sperano, un progetto che la vedrà magari in un tour in cui canterà e ballerà come le pop star americane". Adriana Volpe ne è convinta: "Ma sicuramente, è un progetto". Ancora Farina: "Elodie sta scrivendo un nuovo capitolo della nostra musica. Prima d'ora una pop star così" non l'avevamo avuta. E Volpe sentenzia: "E' la nostra Beyoncé".

Di certo la popolarità di Elodie sta continuando a crescere giorno dopo giorno. Il suo profilo Instagram ha già toccato due milioni e mezzo di follower. Elodie Di Patrizi, questo il suo nome completo, classe 1990, figlia di padre italiano e madre francese (modella e cubista), si è posta all'attenzione generale del mondo della musica e dello spettacolo dopo essere giunta seconda qualche anno fa nella trasmissione Amici, condotta da Maria De Filippi. La partecipazione al Festival di Sanremo l'ha poi messa ancora più al centro della musica italiana. Ha dato vita a numerosi progetti, già realizzato tre album e ora sembra lanciata a nuove idee. Dal punto di vista sentimentale dal 2016 al 2018 è stata legata al collega Lele, conosciuto proprio ad Amici. Dal 2019 è fidanzata con il rapper Marracash.

