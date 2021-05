Oggi è un altro giorno, gli ospiti del 14 maggio su Rai 1: le anticipazioni della puntata

14 maggio 2021 a

Oggi è un altro giorno torna questo venerdì 14 maggio su Rai 1 a partire dalle ore 14 con l'ultima puntata della settimana. Come sempre, tanti ospiti nello studio della trasmissione condotta da Serena Bortone, che sarà affiancata dai tre "affetti stabili", che oggi sono il pianista Memo. Rosanna Banfi e Mariolina Cannuli.

Nella puntata di oggi torna anche la rubrica di posta di Lino Banfi. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata. Si inizierà con un ricordo di Ezio Bosso insieme a Roberto Facchinetti, storico compositore dei Pooh e padre del cantante, attore e conduttore televisivo, Francesco (ieri invece c'era stato un ricordo di Alida Valli, con il nipote, nel centenario della nascita). Tanti i temi e i personaggi al centro della puntata: ci sarà l'ex deputata di Rifondazione comunista, Vladimir Luxuria, con cui è prevedibile che si tornerà a parlare del Ddl Zan, visto l'impegno di Luxuria sul tema dei diritti. Spazio poi ai temi di attualità più strettamente legati alla pandemia di Covid e ai vaccini con l'immunologa Antonella Viola, ospite anche ieri sera di Piazzapulita su La7.

La trasmissione di Serena Bortone è vista quotidianamente da un numero molto alto di telespettatori, malgrado vada in onda in orario lavorativo e nei giorni feriali, con una media di 1,7 milioni di telespettatori e punte vicine anche ai due milioni. Un format di successo, quindi, che si sta sempre più consolidando, dal momento che riesce a fare informazione, divertire, ma anche far conoscere meglio il lato intimo e personale dei vari ospiti, con un approccio soft che trova il gradimento del pubblico e viene riconosciuto soprattutto dalle persone intervistate dalla conduttrice.

