Ascolti tv del 13 maggio, Un passo dal cielo con 5 milioni di telespettatori supera il film First Man

Ascolti tv, la prima serata di giovedì 13 maggio ha visto oltre 5 milioni di telespettatori sintonizzati per la penultima puntata della sesta stagione di Un passo dal cielo. La fiction trasmessa ieri da Rai 1 è stato quindi il programma più visto del prime time, con 5.015.000 spettatori e il 23.2 per cento di share.

Al secondo posto, il film "First Man - Il primo uomo" su Canale 5, con 1.370.000 spettatori e il 7.5 per cento di share. Terzo posto per "Amore Criminale" su Rai 3 (1.605.000 spettatori, share 6.8 per cento). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: il talk show di politica e attualità di Paolo Del Debbio, "Dritto e Rovescio" su Rete 4 (1.264.000 spettatori, share 7.1 per cento), "Freedom" su Italia 1 (862.000 spettatori, share 4.4 per cento), Piazzapulita su La7 (827.000 spettatori, share 4.8 per cento), "Tutte contro lui" sul Nove (567.000 spettatori, share 2.5 per cento), "Sotto assedio - White House Down" su Tv 8 (463.000 spettatori, share 2.2 per cento), "Anni 20" su Rai 2 (453.000 spettatori, share 1.9 per cento).

Complessivamente le reti generaliste della Rai hanno prevalso sulle generaliste Mediaset sia in prime time (con 7.562.000 spettatori e il 30,7 per cento di share contro 5.382.000 spettatori e il 21,9 per cento di share) che nelle 24 ore (con 3.138.000 spettatori e il 31,3 per cento di share contro 2.335.000 spettatori con il 23,3per cento di share). Le fiction e i programmi di Rai 1, quindi, vincono anche in questo caso la prima serata, come avvenuto per quella di mercoledì 12 maggio, quando la replica di un episodio de Il Commissario Montalbano, aveva ottenuto il solito grande successo di pubblico, seguito dalla trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto?, che ha svelato nuovi elementi e testimonianze sul caso della scomparsa di Denise Pipitone.

