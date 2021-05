Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa: ecco le dediche d'amore dopo la scelta. E i fan si scatenano

14 maggio 2021 a

Dopo la scelta, la storia d'amore ha inizio. La coppia è quella formata da Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, la nuova coppia di Uomini e Donne che ieri, giovedì 13 maggio 2021, ha ufficializzato la relazione davanti alle telecamere del dating show di Canale 5. Massimiliano ha preferito Vanessa ad Eugenia.

Dopo la messa in onda della puntata condotta da Maria De Filippi, in cui è iniziata la loro favola d’amore. Basta andare sui social come hanno fatto loro seguiti dai fan che hanno riservato like e commenti ai post.

Massimiliano e Vanessa, sui rispettivi profili Instagram, hanno pubblicato la stessa foto della scelta dedicandosi le prime parole d’amore. “Amami o faccio un casino”, ha scritto Massimiliano. “C’è un posto perfetto che ho scelto per te. Non servono scuse per vivere. In mezzo al deserto, sull’Everest, davanti ad ogni ostacolo, amarsi è un miracolo. L’inizio di tutto“, ha, invece, scritto Vanessa che ha poi ringraziato tutte le persone che l’hanno supportata nel percorso che le ha permesso di trovare l’amore. Entrambi, poi, tra le storie, hanno condiviso alcuni momento della scelta.

In tanti adesso si chiedono che ne sarà del rapporto tra Massimiliano e Vanessa e se il loro feeling continuerà anche nella vita di tutti i giorni. Intanto la pagina ufficiale di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram il primo tenero scatto della coppia, che si scambia le prime tenerezze lontana dalle telecamere del programma. Anche qui sono piovuti commenti da parte dei follower: c'è chi crede che sia una storia duratura, chi li vede meno bene e chi invece era propenso a credere (e lo è anche adesso) che sarebbe stata Eugenia la scelta giusta per Massimiliano Mollicone. Solo il tempo potrà dirlo, intanto una favola sembra davvero iniziata. Almeno sui social.

