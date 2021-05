Uomini e Donne, Giacomo verso la scelta: ecco la ragazza preferita. Che scontro fra Riccardo e Roberta

14 maggio 2021 a

a

a

Oggi, venerdì 14 maggio 2021, va in onda un nuovo atteso appuntamento di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 giunto alla sua ultima puntata della settimana. Alle 14.45 va in onda una puntata molto attesa che arriva dopo quella di ieri dove c'è stata la scelta di Massimiliano che ha preferito Vanessa Spoto a Eugenia Rigotti. Samantha, la tronista del "classico", aveva già fatto la sua scelta e quindi resta adesso solo Giacomo Czerny a dover compiere la sua di scelta. La puntata di oggi potrebbe essere dedicata proprio a lui.

Secondo quanto riferiscono le talpe de il vicolo delle news , il tronista sta concludendo il suo percorso con Carolina Ronca e Martina Grado. Con entrambe sta bene e più volte ha ribadito di provare qualcosa d’importante sia per Carolina che per Martina. Allo stesso modo, le corteggiatrici sono sempre più prese da Giacomo che oggi potrebbe essere in studio prima della fatidica scelta. Il pubblico è ormai sicuro che il tronista sceglierà e ci sarebbe una preferenza. Sono in molti a puntare su Carolina. Tra gli altri protagonisti del trono over, al centro dello studio, potrebbe tornare Elisabetta Simone dopo l’addio a Luca Cenerelli.

Alla puntata emopzionante di ieri, farà seguito quindi una puntata molto interessante del programma di Maria De Filippi. Dopo le anticipazioni diffuse negli scorsi giorni dalle talpe del Vicolo delle News, la puntata odierna potrebbe essere dedicata per il trono over al duro confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Dopo un primo confronto in seguito al quale non sono riusciti a ricucire il rapporto, Riccardo e Roberta sono tornati in trasmissione dando vita ad un confronto acceso che ha coinvolto anche Armando Incarnato e Ida Platano. Riccardo ha parlato di un accordo con Roberta che, tuttavia, ha smentito tutto. Attendiamo i dettagli davanti al piccolo schermo.

