L'Eredità, Nicola nuovo campione. Alla Ghigliottina c'è però un rumore di troppo

13 maggio 2021 a

a

a

Ennesima puntata spettacolare e avvincente di L'Eredità, il quiz show condotto da Flavio Insinna su Rai1 che anticipa il telegiornale della sera. Il nuovo campione è Nicola giovanissimo laureato in Economia, originario di Falconara Marittima ma ora residente a Roma dopo gli studi a Londra. Ma alla Ghigliottina, nonostante la brillante soluzione cercata (e apprezzata da Insinna), è sfortunato.

Rai1, palinsesto estate 2021: Barbara Capponi, Anna Falchi e poi Insinna e Capua fra le novità

Al triello si presentano la campionessa in carica Cristina, Marta e Nicola. Tra sorpassi e controsorpassi - rispondendo a una domanda di eventi storici, la fine del Sacro Romano Impero nel 1806 - vince Nicola che parte con un bottino di 210mila euro che, dimezzato solo due volte, diventa di 52.500 euro. Al gioco finale della Ghigliottina deve legare le parole divieto, bianco, fai, nulla e ambientale. Il neo campione prova a sbancare con la parola fattore, ma quella vincente è rumore. Per il rammarico di Nicola che poteva arrivarci con qualche secondo in più di ragionamento. Ma ci riproverà sin dalla puntata di domani.

L'Eredità, Cristina nuova campionessa: ma alla Ghigliottina non gioca con Partecipazione

Negli ultimi mesi il quiz di Rai1 è stato caratterizzato da due campioni capaci di infrangere ogni record ma soprattutto catturare la simpatia del pubblico. Stiamo parlando di Massimo Cannoletta: il divulgatore salentino è stato capace di giocare 33 ghigliottine (21 il primato precedente), vincendo 8 volte e portando a casa un bottino di 280mila euro. Ma anche la bellissima Martina Crocchia, pole dancer di professione a Roma, eliminata recentemente, dopo 20 presenze alla Ghigliottina e un montepremi finale di 158mila euro che la mettono nella classifica delle migliori nella storia del programma condotto da Insinna. Tra i due aveva strappato un bottino di 141.250mila euro Claudio Sorrentino, l'operaio rocker di Zagarolo - si occupa di restauri ma si diletta a suonare in una band - capace di vincere tanto in poche puntate.

L'Eredità, Agnese nuova campionessa ma niente soldi alla Ghigliottina: non trova il Quartiere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.