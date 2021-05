Rai1, palinsesto estate 2021: Barbara Capponi, Anna Falchi e poi Insinna e Capua fra le novità

13 maggio 2021 a

Estate non proprio alle porte ma che è vicinissima per chi deve fare i palinsesti televisivi. E qui, in questo articolo, ci riferiamo a quello di Rai1, la rete ammiraglia Rai le cui trasmissioni estive portano a un cambio di contenitori e di volti. Secondo il sito specializzato davidemaggio.it , tutto sarebbe ormai pronto. Siamo solo ai ritocchi.

La fonte riferisce che al termine dall’attuale programmazione, la rete diretta da Stefano Coletta resterà accesa con le seguenti trasmissioni ed i rispettivi conduttori, alcuni dei quali il sito aveva già anticipato.

Aprirà la programmazione feriale Uno Mattina Estate, con la conduzione doppia affidata ai giornalisti Barbara Capponi del Tg1 e Giammarco Sicuro del Tg2. Barbara Capponi una certezza, una conduzione collaudata, la sua. A seguire, la new entry Serena Autieri presenterà un nuovo spazio d’intrattenimento che è intitolato Dedicato a…

Dalla mattina al pomeriggio, Anche qui le novità non mancano e sono davvero importanti. Alle ore 14, toccherà a Il pranzo è servito, anticipato proprio da DavideMaggio.it. Il programma torna in tv a 28 anni dall’ultima puntata e avrà la conduzione di Flavio Insinna. Ogni puntata durerà un’ora, presentata dall'attuale anima dell'Eredità, il fortunato quiz show che va in onda prima del tg delle ore 20.

Nel pomeriggio, dopo la fiction in replica, sarà la volta di Estate in diretta che quest’anno durerà ben tre ore, dalle 15.45 alle 18.45. Alla guida del contenitore d’attualità, Roberta Capua, al suo ritorno da protagonista in Rai, affiancata dal giornalista Gianluca Semprini, in arrivo da Rainews24.

Nel mattino del weekend, invece, si riformerà la coppia composta da Anna Falchi e Beppe Convertini, già vista la scorsa estate nella esperienza di C’è tempo per… . E' tutto pronto quindi, per le giornate estuve degli italiani davanti al piccolo schermo nelle giornate estive, con una programmazione (e conduzione) di primo piano.

