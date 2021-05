Stasera in tv, 13 maggio, First Man su Canale5. La storia vera di Neil Armstrong, trama e anticipazioni

13 maggio 2021 a

Stasera in tv, giovedì 13 maggio 2021, va in onda su Canale5 il film First Man (ore 21,25), pellicola del 2018 diretta da Damien Chazelle e scritto da Josh Singer, con protagonisti Ryan Gosling e Claire Foy. SI tratta dell'adattamento cinematografico della biografia ufficiale First Man: The Life of Neil A. Armstrong scritta da James Hansen e pubblicata nel 2005: narra la storia di Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla Luna, e gli anni precedenti la missione dell'Apollo 11.

La trama: dopo aver subito il terribile lutto della perdita della figlia, Neil Armstrong entra alla NASA nel 1962. Dopo una carriera come pilota collaudatore dell'aereo-razzo X-15 Armstrong, assieme a David Scott, aggancia in orbita il modulo Agena nel corso della missione Gemini 8. Dopo aver ricevuto la notizia della morte dell'equipaggio di Apollo 1 e dopo aver testato, sopravvivendo ad un incidente grazie al seggiolino eiettabile, il prototipo del modulo lunare, partecipa alla missione Apollo 11 e diviene, il 20 luglio 1969, il primo uomo a mettere piede sulla Luna.

Le riprese del film, il cui budget è stato di 59 milioni di dollari, sono iniziate nell'ottobre 2017 ad Atlanta e sono terminate nel febbraio 2018. Alcune sequenze sono state filmate con cineprese IMAX 70 millimetri. Il film è stato presentato in anteprima mondiale come film d'apertura della 75ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 29 agosto 2018.[7] A settembre dello stesso anno verrà presentato al Toronto International Film Festival. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 12 ottobre 2018, ed in quelle italiane dal 31 ottobre seguente. Nel weekend d'esordio negli Stati Uniti il film si posiziona al terzo posto del botteghino incassando 16,5 milioni di dollari, dietro Venom e A Star Is Born. In totale ha incassato 100,5 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 44,9 negli Stati Uniti

