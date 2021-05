13 maggio 2021 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 14 maggio 2021, le previsioni segno per segno per la giornata secondo le stelle. Eccole qui di seguito.

ARIETE

Ridurre le aspettative non solo renderà più facile raggiungere gli obiettivi, ma ha anche il vantaggio nascosto di migliorare la tua vita personale.

TORO

Non esitate a mettere in pratica la vostra propensione agli affari andando incontro alle esigenze delle persone con cui siete in contatto.

GEMELLI

Potresti sentirti come se fossi in cima al mondo oggi. Non sorprenderti se sarai inondato di messaggi: tutti vogliono sentire la tua voce.

CANCRO

Mentre tutti gli altri chiedono di socializzare, tu potresti essere felice di restare a casa in silenzio impegnandoti in attività tranquille come leggere.

LEONE

Smetti di dirti che è troppo tardi per raggiungere un sogno che hai avuto fin da piccolo. Sviluppa il tuo talento, qualunque esso sia.

VERGINE

Le persone saranno impressionate dalla tua capacità di avere un tono gentile, indipendentemente dalle circostanze. La pazienza è il tuo forte.

BILANCIA

Mantenere una routine troppo strutturata potrebbe impedirti di realizzare il tuo potenziale. Non ti soffermare sul presente, vai oltre.

SCORPIONE

Le restrizioni ti hanno fiaccato, oggi potresti trovare conforto acquistando vestiti o qualunque altro oggetto di tuo gradimento che soddisfi il tuo ego.

SAGITTARIO

Oggi le relazioni saranno una fonte di enorme felicità per te. Non importa se sei coinvolto in una situazione romantica o meno: ti sentirai amato.

CAPRICORNO

Hai sempre avuto un attaccamento emotivo al lavoro ed è particolarmente vero oggi. Sappi che hai qualcosa di prezioso da offrire al mondo.

ACQUARIO

La tua gioia di vivere potrebbe aumentare, portandoti a guardare anche pratiche di routine attraverso occhiali rosa. Sono i benefici dell’amore.

PESCI

Le attività domestiche ti danno l'opportunità di riposarti mentalmente e ricaricare le batterie per il futuro. È utile trascorrere del tempo in solitudine.

