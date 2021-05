Daniele Liotti e la presunta malattia: "Una fake news galattica"

13 maggio 2021 a

Daniele Liotti, protagonista delle ultime tre stagioni di Un Passo dal Cielo - oggi su Rai1 - si è raccontato in una recente intervista. Dal passaggio di testimone ricevuto da Terence Hill ("mi passò il testimone in modo asciutto, perché non è di molte parole, ma riconobbi nei suoi occhi grande sincerità") fino alla sorpresa mista a rabbia per la diffusione di una falsa notizia riguardo una sua “presunta” malattia ("è una fake news galattica: non sono malato e non ho disturbi di alcun genere”), una voce che si sarebbe sparsa per l'impegno dell'attore come testimonial dell'associazione Parent Project che si occupa di persone affette da distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

Liotti è uno degli attori più apprezzati dal pubblico italiano, soprattutto per quanto concerne le fiction televisive. Relativamente alla sua vita privata, dal 2015 Daniele è fidanzato con Cristina D’Alberto, attrice, ex modella e ballerina. E' stata tra le prime vallette de L'Eredità di Rai1 o nei panni di Greta in Un posto al Sole. La donna gli ha dato una figlia: Beatrice, nata il 15 settembre 2017. Ma per il matrimonio "niente fretta", ha affermato in una vecchia intervista.

Tra i suoi amori passati, nel 2014 è stato legato a Scila Battistella, mentre nel 1998 ha avuto un figlio, Francesco, nato dalla relazione con Arianna. Tra i tanti impegni lavorativi, Daniele è riuscito a prendersi sempre cura del figlio, seppur avuto in gioventù (l’attore aveva 27 anni). L’attore e la compagna di allora si sono separati quando il bambino non aveva neanche 3 anni. Tra le curiosità sul suo conto, da ragazzo voleva diventare un calciatore professionista e ci era quasi riuscito: fino ai suoi 20 anni ha giocato come mediano, arrivando anche nelle giovanili della Roma, ma un infortunio lo ha costretto ad abbandonare lo sport.

