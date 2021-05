Veronica Pivetti, l'amica Giordana e il matrimonio con Ginex. "Problemi tra uomini e donne per il poco ascolto"

13 maggio 2021 a

Veronica Pivetti è la conduttrice di "Amore criminale" il programma che, ogni giovedì su Rai3, dà voce alle famiglie di donne uccise. Attrice, conduttrice televisiva, doppiatrice e opinionista, la minore delle sorelle Pivetti (Irene si è anche cimentata in politica) ha 55 anni e si è sempre dedicata a cinema e televisione. Da poco, sulle tensioni tra uomini e donne che possono portare poi a gravi episodi come quelli protagonisti delle storie che racconta in tv, ha detto: "Tra donne e uomini il problema è sempre il poco ascolto".

Molto restia a parlare della propria vita privata, dal 1996 al 2000 è stata sposata con l'attore Giorgio Ginex (insieme hanno girato nel film Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica, regia di Lina Wertmüller). Non ha mai avuto figli. A lungo si è pensato che conviva con una compagna. La donna in questione sarebbe Giordana, una carissima amica con la quale Veronica vive da tempo insieme ai loro quattro cani.

La carriera di Veronica è iniziata come doppiatrice negli anni Ottanta per alcuni popolari cartoni animati trasmessi all'interno di Bim bum bam, programma di Italia1. Presta la voce a Crilin in Dragon Ball e canta la sigla di Danguard. Lavora come doppiatrice anche per alcune serie televisive e soap opera (Sentieri). Poi ancora cartoon, come per esempio la regina Periglia in Sailor Moon. Nel 1994 partecipa alla trasmissione televisiva Quelli che... il calcio, accanto a Fabio Fazio. Qui viene notata da Carlo Verdone, che le affida il ruolo della remissiva e sottomessa Fosca nel film Viaggi di nozze, uscito nei cinema l'anno successivo. Nel 1997 presta la voce a Megara, protagonista del film Hercules della Disney. Nel 1998 conduce accanto a Raimondo Vianello ed Eva Herzigova il Festival di Sanremo. Mentre nel 1999 è una delle protagoniste della popolare fiction televisiva Commesse, su Rai1. Tra le tante cose, tra il 2003 e il 2005, succede a Stefania Sandrelli nel ruolo di compagna di Gigi Proietti nella quarta e nella quinta stagione de Il maresciallo Rocca. Dal 10 giugno 2011 conduce su La7 il programma televisivo Fratelli e sorelle d'Italia. Nel 2012 subentra a Neri Marcorè nella conduzione del programma di Rai3 Per un pugno di libri, ed è nuovamente protagonista nella quarta stagione di Provaci ancora prof!. Dal 2018 diventa conduttrice del programma Amore criminale in onda su Rai3.

