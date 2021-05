Greta Scarano, il desiderio dopo il successo: "Vorrei adottare un bambino"

13 maggio 2021 a

Mesi felici per Greta Scarano. L'attrice romana è protagonista della fiction Chiamami ancora amore in onda su Rai1 - ogni lunedì - ed è reduce anche da un altro successo dopo aver interpretato Ilary Blasi nella miniserie Speravo de morì prima che ha ripercorso il finale di carriera di Francesco Totti. L'affascinante Greta nel numero di Gente in edicola ha rilasciato un'intervista in cui si è raccontata a partire dagli anni della gavetta sino agli ultimi successi nel piccolo schermo con diversi passaggi inediti sulla vita privata.

Greta Scarano e il no al matrimonio: "Mi metterebbe in imbarazzo"

"Ho avuto tante delusioni ma non ho mai mollato" racconta Scarano riferendosi agli inizi della carriera prima che arrivasse il successo con Un posto al sole, passando per Don Matteo e sino alla puntata da protagonista nell'ultimo episodio de Il Commissario Montalbano. Scarano, fidanzata con il regista Sydney Sibilia, ad agosto compirà 35 anni e ha rivelato anche un progetto personale: "Mi piacerebbe adottare un bambino".

Greta nei giorni scorsi ha poi raccontato l'interpretazione di Ilary Blasi in Speravo de morì prima: "Mi sono sentita caricata di una responsabilità notevole. Poi, anche se sono un’attrice e non saprei neanche fare l’imitazione, interpretare una persona realmente esistente è qualcosa di particolare. Io ho studiato Ilary in ogni particolare per diversi mesi prima di iniziare le riprese, ho letto davvero tutto quello che si poteva leggere su di lei, proprio perché mi sentivo una certa responsabilità sulle spalle, nei suoi confronti e perché è una storia che ha riguardato la passione di moltissimi tifosi" ha spiegato. Nella fiction Chiamami ancora amore - in cui è al centro di una coppia in crisi - Greta è la protagonista femminile e sta riscontrando molti apprezzamenti: "Stupenda", ha affermato la collega Elena Sofia Ricci dopo l'ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì sull'ammiraglia Rai.

