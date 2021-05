Uomini e Donne, Vanessa Spoto: chi è la ragazza toscana amore di Massimiliano Mollicone

13 maggio 2021 a

Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa Spoto. Una puntata emozionante quella andata in onda su Canale 5 oggi giovedì 13 maggio 2021, con la scelta del tronista che ha preferito la ragazza toscana a Eugenia, l'altra corteggiatrice. Una scelta sofferta quella di Massimiliano. Vediamo chi è Vanessa.

Vanessa Spoto ha 19 anni ed è nata sotto il segno dell'Ariete. Dipendente aziendale, Vanessa è alta 175 centimetri e pesa 50 chilogrammi. Per vedere il suo profilo Instagram clicca qui.



Vanessa Spoto si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie alla sua esperienza nel dating show condotto da Maria De Filippi, ma non tutti i telespettatori sono a conoscenza delle sue origini. La corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, ora suo amore, è nata nel 2002 ed ora vive a Montemurlo, una piccola città che si trova in provincia di Prato, in Toscana. Vanessa ha una sorella maggiore che durante il corso di questi anni l’ha resa zia per ben due volte. Spoto è molto affezionata ai suoi nipotini e nonostante sia giovanissima, spera anche lei di poter coronare il sogno di diventare mamma.

Ha iniziato la sua formazione presso un liceo alberghiero, ma a causa dell’eccessiva gelosia del suo ex fidanzato è stata costretta a lasciare tutto. Attualmente lavora in un’azienda di filato, ma non ha mai abbandonato il sogno di poter lavorare nel campo della moda.

Vanessa ha deciso di diventare una delle protagoniste di Uomini e Donne perché profondamente colpita dal tronista Massimiliano Mollicone. Tant’è che grazie alla sua bellezza e alla sua spiccata personalità è riuscita subito a farsi notare dal bel tronista, che l’ha scelta tra le sue preferite. Anche se in un primo momento lei era piuttosto indecisa se corteggiare soltanto Massimiliano o anche il suo collega Giacomo Czerny, alla fine è riuscita a comprendere che il suo cuore era tutto per Mollicone. E adesso lo è anche quello del tronista che l'ha scelta. Una scelta sofferta che ha portato Massimiliano a preferirla alla bella Eugenia.

