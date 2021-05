Stasera in tv 13 maggio, ad Anni 20 su Rai 2: temi e ospiti

13 maggio 2021 a

Stasera in tv, giovedì 13 maggio, su Rai 2 torna “Anni 20”, a partire dalle ore 21.20. Tanti i temi al centro del programma condotto da Francesca Parisella, ecco alcune anticipazioni. Si inizia con il percorso del Ddl Zan, attraverso le voci degli ospiti: Alessandro Cecchi Paone, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, Paola Concia, Federico “Osho” Palmaroli, Claudio Risè, Antonello Colonna e l’editorialista di “Anni 20”, Alessandro Giuli.

La trasmissione proseguirà poi con l'analisi del NutriScore, il controverso sistema di “bollinatura” degli alimenti che in Europa viene sponsorizzato da pubblico e privato e che rischia di penalizzare, a vantaggio di cibi industriali e ultraprocessati, la qualità e le eccellenze del made in Italy. Le telecamere si sposteranno, quindi, sulle difficoltà delle nostre città d’arte in questo anno di pandemia e sugli ostacoli che ancora si frappongono per un pieno ritorno alla “normalità”, tra ristori insufficienti e rischio vendita alle grandi catene. A rischiare, in questa seconda estate di Covid, anche uno dei luoghi più importanti al mondo per ciò che riguarda il turismo balneare, quella Costa Smeralda che rischia di diventare solo un nuovo grande deserto di ville e alberghi.

“Anni 20” racconterà anche La Maddalena, alla vigilia della partenza della vaccinazione di massa che punta a farla diventare la prima meta “covid free” della Sardegna. Nell’ultima parte della trasmissione, infine, si tornerà a puntare i riflettori su Allumiere, la cittadina romana da cui è nata “Concorsopoli”, lo scandalo che ha visto la moltiplicazione di assunzioni, in Regione Lazio e nei comuni limitrofi della Capitale, di amici e amministratori vicini ad esponenti del Consiglio regionale. Guardando alle altre reti, invece, su Rai 1 c'è la penultima puntata di Un passo dal cielo 6, mentre su Rai 3 c'è la quarta puntata di Amore criminale. Su Rete 4 spazio al dibattito di politica e attualità di Dritto e Rovescio, con Giorgia Meloni e il generale Figliuolo.

