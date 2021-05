Rock in Roma, annullata anche l'edizione 2021. Un altro anno di attesa

13 maggio 2021 a

Ancora una estate senza grandi concerti a Roma. Almeno quelli di Rock in Roma, uno dei festival internazionali più importanti che si svolgono nel nostro Paese. A causa della pandemia Covid, nella certezza che non avrebbe potuto organizzare una edizione all'altezza della sua storia, Rock in Roma ha deciso di annullare l'evento per il secondo anno consecutivo: "Arrivederci al 2022". La decisione è stata presa dai fondatori del festival e sono loro stessi a dare appuntamento al prossimo anno "per tornare a respirare musica insieme".

“Con immenso dispiacere - annunciano - comunichiamo ufficialmente che anche quest’anno il Rock in Roma non potrà svolgersi. Ci abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo sperato fino all’ultimo di non dovervi dare questa comunicazione per il secondo anno ma, a causa delle restrizioni in essere in merito agli eventi di musica dal vivo e per la sicurezza di tutti, l’unica soluzione è quella di rimandare il Rock in Roma al 2022. Vi ringraziamo ancora una volta per la pazienza e il supporto che ci avete dimostrato durante questo anno”.

Nelle prossime settimane verranno rese note le informazioni necessarie relative ai singoli concerti presenti nella line up del Rock in Roma 2021. Tutti gli aggiornamenti saranno comunicati sui canali social del festival e sul sito ufficiale www.rockinroma.com. La notizia è stata comunicata anche attraverso i social e ovviamente è stata commentata con grande dispiacere dagli appassionati di musica e da chi segue l'evento. Diversi i concerti che non si erano svolti nel corso dell'estate 2020, la prima della pandemia, e che erano stati rinviati a questa estate. Sono iniziati a saltare di nuovo, considerato che la pandemia non è stata ancora superata e alla fine è arrivata la decisione di annullare la rassegna per la seconda volta, rinviando tutto ancora di dodici mesi.

