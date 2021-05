Un passo dal cielo 6, la trama della puntata del 13 maggio su Rai 1

13 maggio 2021 a

La popolare fiction di Rai 1, "Un passo dal cielo", torna questa sera per la penultima puntata della sesta stagione. Giovedì 13 maggio andrà in onda l'episodio dal titolo "Il sentiero delle ore", a partire dalle ore 21.25, di cui riportiamo di seguito alcune anticipazioni e la trama.

Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Nell’episodio di oggi, come sempre in prima tv, si trovano alle prese con una situazione inconsueta. Un monastero arroccato sulla montagna. Il corpo di un ragazzo ritrovato poco distante. Vincenzo e Francesco si trovano a indagare in una comunità di monaci, e scoprono che i sentieri del dolore portano a compiere gesti estremi se non incontrano il perdono. Francesco finalmente trova la forza di guardare in faccia il suo passato risvegliando pericolosi fantasmi, mentre Vincenzo si impegna ad aiutare Carolina a realizzare un suo vecchio sogno.

La serie, come sempre dalla sua messa in onda, continua a registrare ad ogni puntata un grande successo di pubblico, spesso superiore ai 5,5 milioni di telespettatori, tanto da affermarsi come il programma più visto del prime time. L'ultima puntata, ricca di colpi di scena, andrà in onda giovedì prossimo. Seguitissimi dai fan, e ricchi di contenuti video, sul cast e sui luoghi della fiction, sono anche i profili social del programma di Rai 1, quotidianamente aggiornati dalla produzione per regalare curiosità e contenuti extra al pubblico, che interagisce anche con l'apposito hashtag durante la messa in onda delle serie, in modo particolare su Twitter. Molto seguiti anche i profili degli attori, su tutti quello di Daniele Liotti, molto apprezzato dal pubblico femminile.

