Gianluca "Fru" Colucci, dai The Jackal al tormentone Gnigni. Ora su Netflix con Generazione 56k

Gianuca Colucci, in arte "Fru", è ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 in onda dalle ore 14 con la conduzione di Serena Bortone. Fru sarà ospite del programma insieme a Ciro Priello, con cui è membro del gruppo The Jackal.

Ma se Ciro ne è stato uno dei fondatori nel 2011, Gianluca è entrato solo nel 2016, anche perché molto più giovane. E' nato, infatti, nel 1995, e ha iniziato postando video ironici e divertenti sul web, salvo poi essere notato dalla casa di produzione di Priello, con cui sono nati contatti fino ad entrare nella sua "squadra". Fru ha preso parte al film del 2017, "Addio fottuti musi verdi" e nel corso della 68esima edizione del Festival di Sanremo, ha vestito i panni di Pierfrancesco Favino e ha dato vita al tormentone Gnigni. Lo scorso anno è entrato anche nel cast della serie Netflix "Generazione 56k", realizzata proprio in collaborazione con i The Jackal. Ha partecipato anche ad alcune puntate della fiction Rai Don Matteo nel 2020. Nel 2021, invece, partecipa come concorrente nel nuovo comedy show italiano Amazon Original condotto da Fedez e Mara Maionchi, Lol - Chi ride è fuori, poi vinto proprio da Ciro (mentre lui è stato uno dei primi concorrenti ad essere eliminato).

Oggi, come detto, sarà in studio con Ciro Priello e sarà sicuramente protagonista di gag e battute, visto il suo spirito molto auto ironico, che lo ha reso uno dei volti attualmente più noti del web tra il pubblico italiano, soprattutto i giovani. Oltre a Gianlcua e Ciro, in trasmissione ci sarà anche un ricordo di Alida Valli, nel centenario della nascita, nonché il giornalista Marino Bartoletti. Tra gli "affetti stabili", invece, il pianista Memo, Massimo Cannoletta e Francesca Fugnani, compagna di Enrico Mentana.

