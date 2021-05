Ciro Priello: dal provino con Amici ai The Jackal, poi la vittoria a Lol. L'amore per Maura e la figlia Anna

13 maggio 2021 a

Ciro Priello è uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 in onda dal lunedì' al venerdì a partire dalle ore 14 su Rai 1. Quella di Ciro Capriello, in arte Priello, è una carriera importante, vista la giovane età.

Nato e cresciuto a Melito di Napoli nel 1986, Ciro sviluppa subito una passione per la danza: allievo della scuola di Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, a Fuorigrotta, arriva a fare anche un provino per Amici di Maria De Filippi, salvo arrivare quasi alle selezioni, per poi essere scartato. Ha iniziato a studiare danza nel 1997 e questo episodio, avvenuto nel 2003, lo ha molto segnato. Così ha iniziato a insegnare danza a Roma e ha lavorato per due anni a teatro. Nel frattempo ha cominciato a studiare pure recitazione e ha avviato il progetto dei The Jackal con due amici storici: Francesco Ebbasta e Simone Ruzzo. Da allora la svolta: il gruppo ha aperto una società di produzione video e al loro canale Youtube ci sono quasi un milione di iscritti.

Oggi il gruppo è formato da quindici persone che fanno video e raccontano storie. Nel frattempo ha recitato anche in alcuni film ed è diventato celebre per alcuni personaggi (su tutti, la nonna sdentata che fischia) e come imitatore (molto apprezzata quella di Alessandro Borghese). Da anni Ciro Priello ha una storia d'amore con Maura, dalla quale ha avuto la figlia Anna. Altro grande episodio di popolarità è legato alla vittoria dello show comedy di Amazon Original "Lol - Chi ride è fuori", in onda su Prima dall'1 aprile. Qui ha superato la concorrenza di tanti altri comici e, in "finale", quella di Katia Follesa. Un'occasione in cui ha potuto sfoderare tutto il suo repertorio comico e di imitazione.

