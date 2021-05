Oggi è un altro giorno, gli ospiti del 13 maggio: ci sono Ciro Priello, Gianluca Fru e Marino Bartoletti

13 maggio 2021 a

a

a

Nuova puntata, giovedì 13 maggio, di "Oggi è un altro giorno", il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone a partire dalle ore 14. Ad affiancare la conduttrice nella veste di "affetti stabili" oggi ci sono il pianista Memo e Massimo Cannoletta, presenze ormai fisse del programma (che allietano uno con intermezzi musicali al piano e l'altro con la rubrica culturale "Massimo in cinque minuti) a cui si aggiunge Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani, la fidanzata di Enrico Mentana tra carriera e amore: "Non sono una romantica"

Proprio la compagna di Enrico Mentana, anch'essa giornalista e conduttrice tv, è il volto nuovo del trio di oggi (ieri al suo posto c'era Alba Parietti). Oltre ai tre ospiti, la puntata si aprirà con un ricordo di Alida Valli, nel centenario della nascita. In studio, per l'occasione, ci sarà il nipote Pierpaolo De Mejo. Ad essere intervistati dalla Bortone, invece, ci saranno due giovani comici e un noto giornalista. I primi due, nello specifico, sono Ciro Priello e Gianluca Fru dei The Jackal, entrambi freschi di partecipazione alla show comedy di Amazon Original, "Lol - Chi ride è fuori", andata in onda su Prime dall'1 aprile. Proprio Ciro, classe '86, è stato il vincitore di questa prima edizione, superando Katia Follesa, altra concorrente rimasta in gioco insieme a lui fino alla fine. Anche Fru ha partecipato alla trasmissione, risultando però uno dei primi ad essere eliminato.

Dai video virali sul web al successo in tv. L'ascesa dei The Jackal

Poi è la volta di Marino Bartoletti, volto noto del giornalismo italiano. Come sempre al centro della puntata ci sono temi di attualità, ma anche aspetti più intimi e personali degli ospiti, di cui si ripercorre la carriera, i successi, i lavori passati e futuri, ma anche amori, delusioni e rimpianti. Oggi è un altro giorno, tra l'altro, è uno dei programmi più seguiti di questa fascia oraria, con punte che sfiorano anche i due milioni di telespettatori.

Marino Bartoletti, la moglie Carla morta in un incidente domestico: dal matrimonio le figlie Cristina e Caterina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.