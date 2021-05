Ascolti tv del 12 maggio: il commissario Montalbano vince prima time, poi Chi l'ha visto

13 maggio 2021 a

a

a

Ascolti tv di mercoledì 12 maggio, i primi due gradini del "podio" della classifica della prima serata premiano Rai 1 e Rai 3. In una serata caratterizzata dal turno infrasettimanale della serie A, il programma più seguito sulle reti generaliste in prima serata è stato "Il Commissario Montalbano" in replica su Rai 1, con 3.770.000 spettatori e il 17 di share (in onda al posto della puntata di Ulisse, il programma culturale condotto da Alberto Angela, la cui messa in onda è stata posticipata a causa di problemi legati al Covid).

Ascolti tv, Buongiorno Mamma supera i David di Donatello

Al secondo posto, ottimo risultato per "Chi l’ha visto?" su Rai 3, con 2.951.000 spettatori e il 13.6 per cento di share. Grande interesse, nell'ambito della puntata di ieri, per il caso di Denise Pipitone e le nuove rivelazioni di un testimone. Terzo posto per "Poveri ma Ricchissimi" su Canale 5, con 1.786.000 spettatori e l’8.1 per cento di share. Risultato deludente per la commedia comica con Christian De Sica, sequel del film del 2017 "Poveri ma ricchi".

Commissario Montalbano, l'episodio cult del Diario del 1943

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: il film "John Wick 2" su Italia 1 (1.439.000 spettatori, share 6.7 di share), il film "After" su Rai 2 (1.132.000 spettatori, share 4.7 per cento), Name That Tune su Tv8 (716.000 spettatori, share 3.3 per cento), Zona Bianca su Rete 4 (650.000 spettatori, share 3.3 per cento), Atlantide su La7 (483.000 spettatori, share 3.6 per cento), Accordi & Disaccordi sul Nove (444.000 spettatori, share 1.8 per cento). Complessivamente le reti generalista Rai hanno prevalso sulle generaliste Mediaset sia in prima serata (con 7.965.000 e il 31,2 per cento di share contro 5.013.000 e il 19,7 per cento di share) che nelle 24 ore (con 3.158.000 spettatori e il 31,3 per cento di share contro 2.346.000 e il 23,3 per cento di share).

Don Matteo 13, le riprese iniziano il 31 maggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.