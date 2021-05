Francesca Fagnani, la fidanzata di Enrico Mentana tra carriera e amore: "Non sono una romantica"

13 maggio 2021 a

Francesca Fagnani è uno degli "affetti stabili" della puntata odierna di "Oggi è un altro giorno", programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, in onda a partire dalle ore 14. Non poteva esserci ruolo più adatto per la fidanzata di Enrico Mentana, anche lei giornalista e conduttrice televisiva.

Il suo rapporto d'amore con il direttore di Open e di diversi programmi di inchiesta e politica di La7 dura dal 2013. "E' la mia storia più lunga", ha confessato Francesca. Che ha rivelato anche altri dettagli del suo rapporto con Mentana: "Non sono una romantica, non ho mai festeggiato San Valentino o altre ricorrenze del genere. I fiori o me li compro da sola o in quella casa non entrano. Ma sono cose che non mi interessano”, ha confessato in un'intervista. Conduciamo una vita così riservata che la condivisione non rientra nelle nostre priorità. Tra un red carpet, un party o una prima, preferiamo di gran lunga una serata con gli amici di sempre o una gita in montagna“, ha confessato qualche tempo fa in un'intervista al settimanale "Chi". Francesca Fagnani, classe '78, ha già maturato un ottimo curriculum nella sua carriera di giornalista e conduttrice tv: ha iniziato con uno stage e ha poi scalato le vette delle televisione.

La sua carriera in tv è iniziata con Ballarò, al fianco di Michele Santoro. Poi è arrivata la conduzione di Belve e nel 2020 è al timone del programma di approfondimento sull’attualità del giovedì sera su Rai 2, Seconda linea, condotto insieme ad Alessandro Giuli.L a differenza d’età di 23 anni con Mentana sembra non pesarle e ha sempre detto di andare d’accordo con i quattro figli che il compagno ha avuto dalle precedenti relazioni. Mentana, infatti, è stato spostato per anni con Michela Rocco di Torrepadula conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana eletta Miss Italia 1987 e Miss Europa 1988.

