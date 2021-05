Giorgia Palmas e Filippo Magnini, matrimonio in segreto e foto su Instagram

13 maggio 2021 a

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno celebrato le nozze in segreto, salvo poi annunciare il matrimonio sui social, postando alcune foto sui loro profili Instagram (tra cui quella a corredo di questo articolo).

"Abbiamo detto SI c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine... ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita. Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora #12Maggio #abbiamodettoSI #weddingday", ha scritto l'ex velina nel post che accompagna lo scatto con il bacio al marito.

Il battesimo della piccola Mia, la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Cerimonia riservata e blindata per la coppia che ha già una figlia, Mia. Secondo le rivelazioni del sito Whoopsee.it Magnini e Palmas i due sono diventati marito e moglie a Milano, nella cornice di Palazzo Reale e la cerimonia è stata intima e molto emozionante. Per la sposa rose nei capelli semi raccolti e un bracciale di fiori dal tema nuziale. Completo nero con cravatta invece per Filippo Magnini che mostra la fede al dito. Nuova vita quindi per la bellissima ex velina e presentatrice tv e per il campione di nuoto, impegnato in questo periodo anche nella promozione del suo libro, edito da Mondadori.

Filippo Magnini ha dimenticato Federica Pellegrini. Sta per sposare Giorgia Palmas

