Anna Tatangelo, look sexy alla guida: poi provoca su Dua Lipa in guepiere | Foto

Anna Tatangelo sempre presente con il suo stile sui social. Provocante e sexy ma sempre raffinata, Anna ha ormai consolidato un suo stile nel panorama della musica italiana e anche relativamente alla sua pagina Instagram, dove può contare su quasi 2 milioni di follower. Nelle sue stories non mancano le occasioni in cui lancia anche dei dibattiti tra i suoi fan. L'ultimo la vede commentare il look con il quale Dua Lipa si è presentata ai Brit Awards, in cui praticamente l'artista di origini albanesi ha fatto piazza pulita di riconoscimenti.

Il commento di Anna è provocatorio: "Se un'artista italiana si fosse presentata in guepiere a ritirare un premio, come sarebbe stata la reazione? Gogna mediatica o approvazione? Io una idea ce l'ho", ha scritto la cantante, immaginando il putiferio che si sarebbe creato. Sempre nelle stories, la Tatangelo non rinuncia a far intravedere il suo look sexy all'interno dell'auto, con gambe in bella vista.

Tenore sexy confermato pure nel nuovo singolo dell'artista di Sora, intitolato Serenata, prodotto da Dat Boi Dee. Il brano arriva dopo il grande successo di Guapo feat Geolier, che conta oggi decine di milioni di stream e visualizzazioni, e Fra me e te feat Gemitaiz, due grandi collaborazioni con due nomi di punta del rap italiano, che hanno segnato l’inizio di un nuovo percorso intrapreso dalla cantautrice.

Con Serenata, scritto da Piero Romitelli e Jacopo Ettorre, questo cammino prosegue, trovando la sua conferma in una traccia in cui Anna tira fuori tutta la sua grinta per affermare la propria identità come donna indipendente. Un percorso cominciato quasi per gioco circa due anni fa: una scintilla scoccata dall’incontro artistico con Achille Lauro, che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 proprio il singolo cult, Ragazza di periferia, che anni prima l’aveva portata sul podio di Sanremo, lanciandola sulla scena nazionale. Ora la Tatangelo tra musica e social, è sempre più inarrestabile.

